“Qué falta de respeto”: Mónica Naranjo y Martha Sánchez interpretan a Rocío Dúrcal, pero indignan

Mónica Naranjo y Martha Sánchez son una de las cantantes españolas más reconocidas a nivel mundial, gracias a la trayectoria que han formado por más de 30 años donde han contado con distintos éxitos musicales. Sus voces las ha llevado a pisar grandes escenarios y a formar parte de ‘Las Grandiosas’, un concierto en el que reúne a varias divas en México.

Ha sido en una las promociones de dicha gira en las que ambas decidieron realizarle un sentido homenaje a la icónica y recordada Rocío Durcal, quien es considerada una de las cantantes con más influencias en géneros como la ranchera, balada, bolero, flamenco, copla andaluza, tango, y jota.

Rocío se ganó el cariño y respeto en la industria musical, tras su gran talento para cantar, además, de su carisma. Es por ello que distintos famosos se han encargado de rendirle un sentido homenaje al cantar algunos de sus temas como es el caso de Mónica y Martha, aunque estas se llenaron de criticas.

Mónica Naranjo y Martha Sánchez interpretan a Rocío Dúrcal pero causan indignación

A través de las redes sociales han recordado el momento en el que Mónica Naranjo y Martha Sánchez asistieron a un programa de radio como parte de las promociones de sus shows en México y decidieron cantar juntas ‘La Gata Bajo La Lluvia’, un clásico de Rocío.

Pese a que ambas son grandes artistas, no escaparon de las criticas en redes sociales al considerar que no dieron la talla para tan hermosa canción y hasta rechazaron que ambas contaran con apuntes de la letra, lo que confirmaba que no se la sabían.

Para muchos el acto ha sido considerado una falta de respeto para Durcal, no solo por ser un tema reconocido a nivel mundial, sino porque incluso ambas son de España, país de origen de la fallecida.

“Si a mí me dan una canción, me aprendo la letra, por respeto a la artista”, “Cómo es posible que NO SE SEPAN ESE CLÁSICO DE LA DURCAL!!!???”, “Es un sacrilegio esto”, “Una total falta de respeto que estén leyendo la letra, es un himno esa canción, de una compatriota suya y no se la saben”, “Que pena que no se sepan un clásico, siendo cantantes”, “No se escucha bien”, fueron parte de los comentarios del momento que protagonizaron las divas en 2017.