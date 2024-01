Critics Choice Awards 2024: Así fue la alfombra roja

Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images

El domingo 14 de enero, distintas personalidades del mundo del entretenimiento se dieron cita en The Barker Hangar de Santa Monica, California para desfilar por la red carpet o alfombra roja de la entrega número 29 de los Critics’ Choice Awards. La encargada de conducir la ceremonia de 2024, es la actriz, comediante, productora y escritora Chelsea Handler.

Los Critics’ Choice Awards premian lo mejor del cine y la televisión. Cabe señalar que en el caso del cine, la cinta Barbie cuenta con 18 nominaciones en total, siendo la máxima nominada de la gala, seguido de Oppenheimer y Poor Things con 13 nominaciones cada uno y por último Killers of the Flower Moon con 12.

En el caso de la televisión, The Morning Show encabeza las nominaciones con seis, seguido de Succession con cinco y en tercer lugar se posicionan Abbott Elementary, The Bear, Beef, Lessons In Chemistry, Loki, Reservation Dogs y A Small Light con cuatro cada una.

Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024

Jeremy Allen White. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Pedro Pascal. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Margot Robbie. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Tom Holland. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Barry Keoghan. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Billie Eilish. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Joe Keery. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Charles Melton. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Dua Lipa. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Lenny Kravitz. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Vanessa Morgan. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Chelsea Handler. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Takashi Yamazaki. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Scott Evans. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Geffri Maya. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Tyler James Williams. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Rachel Sennott. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Jelani Alladin. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Abby Ryder. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Woo-Sung Jeon. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Quinta Brunson. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Kieran Culkin. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Young Mazino. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Christina Ricci. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Kiefer Sutherland. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Carla Gugino. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Ke Huy Quan. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Finneas O'Connell. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Brie Larson. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

Tom Hiddleston. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice)

James Marsden. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Emma Stone. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Matt Bomer. Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)