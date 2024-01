Belinda y la foto con la que recordó el tatuaje que se hizo Nodal en su honor

Belinda mantiene en zozobra a sus seguidores quienes esperan ansiosos su regreso a la música tras más de una década sin lanzar música nueva. La princesa del pop contó hace unos meses atrás que regresa con todo a los micrófonos y ahora ha colgado una polémica foto.

Todo parece indicar que la cantante ha aprovechado sus decepciones amorosas para plasmarlas en letras, pues según ella misma indicó sus nuevos temas hablarán sobre experiencias personales.

Es por ello que han advertido a Christian Nodal sobre una posible venganza, luego que rompieran su compromiso en medio de reclamos y exposiciones mediáticas por parte del ranchero. Además, meses después se hiciera novio de Cazzu.

La polémica foto de Belinda que recuerda el tatuaje de Nodal en su honor

Christian Nodal no ocultó su amor por Belinda por lo que se hizo varios tatuajes en honor a quien se esperaba que se convirtiera en su esposa. Uno de ellos se trataba de los ojos de la intérprete.

Nodal decidió llevar la mirada de Belinda en su pecho y ahora ella se ha encargado de recordarlo, si bien no se trata de una imagen del tatuaje, se trata de una foto original o similar a la que Christian habría utilizado cuando se tatuó.

Es por ello que internautas aseguran que la también actriz se viene con todo en sus temas y Nodal sería el gran protagonista. Por si fuera poco, anunció su música nueva junto con un cactus, el cual ha sido uno de los símbolos usados por el cantante.

“Este nuevo disco es muy personal; todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, los líos, los problemas. Hice catarsis otra vez en la música en el estudio y simplemente dije ‘Bueno, yo también tengo algo que decir a través de mi música’”, expresó.

Además, de colgar dicha imagen en su perfil en Instagram, decidió borrar todo rastro de su perfil por lo que se espera que facture al mejor estilo de Shakira, pese a que han pasado dos años de la separación.

Sus fans han aplaudido su decisión de drenar y contar su verdad a través de una de sus pasiones, como es la música. Recordemos que Nodal expuso conversaciones íntimas donde ella le pide dinero y hasta aseguró que le daba plata a sus padres.