León Larregui enciende las alertas por radical cambio de look: “oren por mí”

León Larregui, es una de las voces más reconocidas en México con sus proyectos en Zoé y en solitario. A principios de este año, se robó la atención de sus seguidores luego de publicar una serie de comentarios, en los cuales habría revelado que fue golpeado mientras se encontraba en París.

“Siempre me meto en problemas, pero es como yo lo veo como una forma de jugar y como si estuviera hablando con un amigo. Claro que a veces se nos olvida que hay gente que no son tus amigos, entonces te metes en problemas o dices cosas que no”, señaló el músico durante una charla pasada con Publimetro.

Ahora, el cantante está de nuevo en tendencia, al compartir una imagen como nunca se le había visto con dos mensajes: “50 in to the unknown!! (50 en lo desconocido)” y “Pray for me!! (Oren por mí!!)”.

El músico y compositor cumplió 50 años, el pasado 1 de diciembre.

Inmediatamente se prendieron las alertas de sus seguidores, algunos lo tomaron con preocupación y otros con humor.

“Rey León, si te rompieron tu vía láctea?”, “Muy anticonstitucional tu corte”, “Apenas harás tu servicio militar, mi León”, “Aparte de que te golpearon también te pelonearon”, “Ya estás en tu etapa de Britney rapada?”, “No te reconocí pero sigues igual de guapo León”, “Si éstas pidiendo qué oren por ti es porque algo te está pasando y no es bueno. No quiero que te pase nada León”, fueron algunos comentarios de internautas.

León Larregui no dio mayor explicación sobre las frases en su cuenta de Instagram, lo cierto es que su rostro cansado, triste y sin su icónica cabellera generaron varias reacciones en Internet.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETTRO TV: