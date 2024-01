Maribel Guardia apuesta por los vestidos cut out: claves para aplicar la tendencia como ella si tienes +60

Maribel Guardia es una de las famosas más queridas del espectáculo mexicano y es que aunque es originaria de Costa Rica, conquistó México con su carisma y belleza. El cariño del público hacia ella se ha visto más reflejado que nunca durante el proceso de sanación por el que ha estado pasando desde la muerte de su hijo Julián. Con el tiempo, Maribel ha vuelto a sonreír y lucir radiante como siempre, haciendo alarde de su privilegiada figura, siempre rompiendo estigmas respecto a la edad.

A sus 64 años, la conductora ha dejado claro que no le importa el qué dirán pues sabe que mientras ella se sienta cómoda con lo que lleva puesto, se verá bellísima y proyectará seguridad y sensualidad.

Recientemente Maribel compartió una fotografía que fue aplaudida por todos pues se une a la tendencia cut out luciendo un hermoso vestido verde largo con cortes a los costados.

Maribel Guardia

¿Qué es la tendencia cut out?

Con la temporada de premios han llegado las ansiadas alfombras rojas en las que las celebridades hacen alarde de sus mejores vestidos. Al parecer, este inicio del 2024 ha quedado marcado el regreso del “Cut-Out”, una tendencia glamurosa, hipnotizante y atrevida que luce bastante bien. Con las prendas de este estilo, los hombros, la cintura, el abdomen, la clavícula o la espalda quedan “al desnudo”, estilizando la figura.

Bella Hadid, Kendall Jenner y Dua Lipa han sido fieles a este estilo pero en días recientes Lindsay Lohan se ha unido a este. Eso sí, una puede pensar que es una moda “sólo para mujeres jóvenes” pero el ver a Maribel Guardia apostando por ella, no sólo en esta ocasión sino en muchas otras, queda claro que las mujeres de +60 también pueden (y deben) atreverse.

Maribel Guardia (Instagram)

Según diseñadores, la tendencia cut out le da un giro atractivo y seductor a tu look así que no tengas miedo de destacar y hacer una declaración con tu atuendo. Siempre que te sientas cómoda y segura, podrás lograr cualquier tendencia a cualquier edad. Recuerda, la moda no tiene límite de edad y debes usar lo que te haga feliz y seguro.

Los vestidos con aberturas ciertamente se pueden usar en lugares distintos a los eventos de alfombra roja. Son perfectos para fiestas, bodas e incluso como ropa de playa, dependiendo del estilo y la tela del vestido. La moda recortada puede ser lucida por cualquier persona que tenga la confianza para llevarla impecablemente, independientemente de su presupuesto o estatus social. Es cómodamente adaptable para vestirse elegante o informal en sincronía con la ocasión y el estilo personal.

Maribel Guardia La actriz y cantante sabe que la edad no es una limitante para estar a la moda (Instagram)

Uno de los grandes secretos para lucirte con esta tendencia si estás llegando a los 60 o más, es la confianza. Si todavía tienes dudas y las mismas historias sobre “ser demasiado mayor” o “no lo suficientemente delgada”, considera esto: la moda es una hermosa expresión de ti. Está destinada a ser divertida y atrevida. No tengas miedo de probar cosas nuevas y dar pequeños pasos fuera de tu zona de confort.