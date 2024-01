“El olor es horrible”: el extremo secreto de belleza de Julia Roberts para mantenerse joven

A sus 56 años es innegable que Julia Roberts luce fabulosa. Como si el tiempo no pasara por ella, la artista se conserva gracias a varios secretos de belleza, aunado de buenos hábitos.

En una reciente entrevista reseñada por Hola, la protagonista de Mujer Bonita revela varios de los secretos que la han mantenido impecable con el paso de los años, atribuyéndole gran parte de esto a la genética y la felicidad que le aporta su romance.

Ella se encuentra casada con el director de fotografía, Danny Moder, quien es además el padre de sus tres hijos. Junto a él ha logrado una “vida plena” y se mantiene muy enamorada de él a 20 años juntos.

“Creo que mi esposo me ama y se preocupa por mí de una manera que me hace sentir profundamente, profundamente feliz. Y cada vez que ves a alguien feliz, no importa la edad que tenga”, expresó la estadounidense.

Ambos se conocieron en el set de The Mexican en 2000, pero tenían parejas, así que decidieron separarse para estar juntos.

¿Cuál es el secreto de belleza de Julia Roberts para mantenerse joven?

En la misma charla, con el humor que la caracteriza, Julia Roberts confesó entre risas que su secreto de belleza para mantenerse joven son los encurtidos.

“Encurtidos. Pongo mi cabeza en el frasco cada dos sábados durante 18 horas. Hace maravillas”, señala la actriz en una entrevista para British Vogue. “El olor es horrible”, agregó.

A pesar que se trataba de una broma, al menos si integramos los encurtidos en la dieta, podremos obtener algunos beneficios para la piel.

Según expertos en el área, “los antioxidantes y vitaminas presentes en los encurtidos también pueden contribuir a una piel más saludable. Estos nutrientes protegen la piel de los daños ambientales y pueden ayudar a mejorar su textura y apariencia”.