El motivo por el que Julia Roberts nunca posó desnuda en una película

La actriz Julia Roberts se ha consagrado como una de las más reconocidas a nivel internacional, gracias a las diversas películas que ha protagonizado.

Y algo que ha llamado la atención es que a lo largo de su carrera, la famosa nunca ha posado desnuda, así que aquí te contamos cuáles han sido sus motivos.

¿Por qué Julia Roberts no se ha desnudado en una película?

Lo cierto es que a la actriz siempre le ha gustado hacer producciones aptas para toda la familia.

En una entrevista con Richard Curtis, la famosa contó cómo fue que tomó esta decisión.

“No es por criticar las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o no ser vulnerable físicamente es una decisión que tomo para mí misma... Pero en efecto, estoy eligiendo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo”, dijo Roberts.

La decidida negativa de la protagonista de “Mujer Bonita” a participar en escenas de desnudos puede resultar sorprendente para muchos, ya que es común que muchas actrices acepten este tipo de escenas en algún momento de sus carreras.

Julia Roberts su postura sobre el feminismo en parte a su prima lejana, la destacada Gloria Steinem, periodista y símbolo del feminismo en Estados Unidos.

En este sentido, Julia Roberts señaló que no puede dejar de reconocer que la dinámica actual de la industria del entretenimiento es “completamente diferente” en comparación con sus primeros días en la actuación.

“No sé si es mejor, porque no es mi experiencia, pero parece muy diferente... Y en cierto modo, parece tan desordenado. Hay tantos elementos para ser famoso ahora, que parece agotador. Hay más elementos, hay más ruido, hay más salidas, hay más cosas”, agregó.

El último estreno de Julia

La estrella de cine protagonizó el thriller apocalíptico “Dejar el mundo atrás”, junto a Ethan Hawke. Este filme, que se estrenó en Netflix el viernes 8 de diciembre de 2023, está basado en la exitosa novela de Rumaan Alam. La trama se desarrolla en Long Island, donde una pareja disfruta de unas vacaciones aparentemente idílicas justo antes de que el apocalipsis irrumpa en sus vidas.