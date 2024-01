“No soportó”: La reacción de Nicola Porcella al enterarse del nuevo novio de Wendy Guevara

Aunque La Casa de los Famosos México llegó a su fin hace unos meses atrás, Wendy Guevara y Nicola Porcella siguen siendo vinculados amorosamente, luego de la cercanía que manejaron a lo largo del reality y aunque ambos han aclarado que son solo amigos, la química y complicidad que hay entre ellos ha llevado a muchos a seguir pensando que si hay algo más.

El influencer peruano se ha ganado el cariño en México tras su sinceridad y carisma, por lo que sigue siendo de los más comentados y buscados. Recientemente, tuvo un encuentro con la prensa donde le preguntaron sobre su amiga y quedó nuevamente expuesto.

Así reaccionó Nicola Porcella a supuesto romance de Wendy Guevara

Nicola Porcella fue cuestionado sobre su vida privada y nuevos proyectos, pero también le preguntaron sobre la presunta nueva relación de Wendy Guevara con un bailarín, con quien la han vinculado en los últimos días.

La noticia parece haber tomado por sorpresa al modelo quien no pudo ocultar su cara de sorpresa e incomodidad, pese a que sus palabras dijeron otra cosa.

“¿Tiene novio?”, preguntó con la boca abierta.

De inmediato, uno de los reporteros le reveló que se trata de uno de sus bailarines, y rápidamente dio su opinión al respecto.

“Ah no, no sé ni qué decir, la Wendy... Ella lo dijo en la casa, tiene cuatro novios, uno en cada lugar distinto, pero me encantaría, si Wendy está feliz, yo estoy feliz”, dijo.

De igual manera, dejó claro que no le incómoda que lo sigan vinculando sentimentalmente con ella, pero dejó claro que la considera como una “hermana”.

Todo parece indicar que Nicola y Wendy se están alistando para vivir juntos este año debido a los proyectos que le han aparecido en Ciudad de México, luego del éxito que consiguieron ambos en el reality show, donde se disputaron al gran final pero terminó como ganadora Wendy. La convivencia podría acercarlos aun más.

En las últimas horas, Porcella también ha dado de qué hablar al brindarle todo su apoyo a Paola Suárez, amiga de Guevara, luego que apareciera en el hospital tras presunta golpiza de su prometido.

Tras conocer el estado en el que se encuentra la también integrante de ‘Las Pérdidas’, exigió justicia para ella y se mostró preocupado por la posibilidad que a Wendy le pueda ocurrir lo mismo.