Quién es Dani Flow, y por qué generó polémica en redes sociales

Dani Flow se volvió tendencia en redes sociales, luego de que emitió una serie de comentarios sobre lo ocurrido con Nath Campos y Rix, hace algunos años.

Las declaraciones del cantante generaron una controversia, y aquí te contamos qué pasó.

¿Qué dijo Dani Flow sobre lo ocurrido con Nath Campos y Rix?

En la entrevista con Charly Galleta, se abordó la situación de ‘Rix’, un influencer que en 2021 admitió su culpabilidad por el delito de violación en contra de la youtuber Nath Campos. Este hecho llevó a que actualmente cumpla una condena en libertad condicional.

“Fue una p*ndejada... y eso que me cag* ‘Rix’ como personaje... pero si fue una p*ndejada por lo que lo metieron a la cárcel”, expresó el cantante.

"Dani Flow":

Por críticas a sus comentarios sobre el caso de abuso de Rix hacia la youtuber Nath Campos.pic.twitter.com/XfRniVBVb2 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 7, 2024

Dani Flow es un cantante que está sobresaliendo en la escena musica

El artista es originario de Irapuato, Guanajuato, y ha comenzado a abrirse camino dentro de la industria del reguetón en México.

Su gran éxito es la canción “Reggaeton Champagne”, que lanzó junto a Bellakath.

Antes de ello, inicio en algunas batallas freestyle, donde se dio a conocer.

Hace algunos meses, el artista reveló que aunque está casado también tiene una novia, quien vive con él y su esposa, luego de que esta segunda aceptó que así fuera.

En una entrevista con el podcast de Gusgri, el cantante relató cómo fue que se dio esta situación tan extraña.

“Te voy a decir de dónde sale. Llegó un momento en el que ya estoy saliendo mucho de mi casa y mi esposa se queda sola en la casa, y ella empieza a demostrar inconsciente que no está cómoda con esa vida. Pues yo soy muy de familia la verdad, y no espero que los problemas avancen, la verdad, si me doy cuenta de algo trato de arreglarlo rápido. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera tipo cubrirme, ¿sabes?”, contó Dani.