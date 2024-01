¿Qué le pasó en el brazo a Pedro Pascal? Asiste a los Globos de Oro con un enorme cabestrillo

Pedro Pascal asistió a la celebración de los Globos de Oro 2024 con un cabestrillo luego de sufrir una lesión en el brazo debido a una fuerte caída.

Pedro Pascal sufrió una fuerte caída

La estrella de Last of Us, de 48 años, caminó por la alfombra con un cabestrillo negro que hacía juego con su conjunto a blanco y negro para la gala en el Beverly Hilton, en Beverly Hills, California.

Aunque el actor chileno no reveló la verdadera causa de su caída, le dijo a los periodistas que se “cayó”.

“Ten cuidado. Exactamente, le puede pasar a cualquiera”, dijo a los periodistas en un video que fue publicado por Associated Press.

Pascal en los Globos de Oro

A pesar de haberse caído, Pascal no parecía incómodo durante la importante premiación, muy al contrario, se veía relajado “con su ajustada camisa monocromática de cuello alto adornada con hilos blancos y pantalones negros”, dice Page Six.

Incluso, se burló de sí mismo utilizando un diseño de uñas que decía: “Ouch”. Los fanáticos recurrieron a X para elogiar al actor por estar tan relajado y cómodo a pesar de la caída.

Pedro Pascal and Mark Ruffalo. The duo I didn’t know I needed.



pic.twitter.com/1Tg2qX3MUg — Sílvia (@SilviaCharliie) January 8, 2024

“Me encanta cómo Pedro Pascal combina los trajes y el cabestrillo, puede que esté herido, pero seguirá sirviendo”, dijo un aficionado. “Pedro Pascal se cambia el cabestrillo para combinar con su vestimenta”, agregó otro en la red social.

“PEDRO PASCAL TENER UN CABESTESTRE DE DIFERENTE COLOR PARA CADA DÍA DE LA SEMANA ES TAN C–TY #goldenglobes#GoldenGlobes2024″, bromeó otro.

“Ten el brazo en cabestrillo, pero hazlo a la moda”, comentó otro más.

Recordemos que Pascal fue nominado a la categoría de Mejor actor en una Serie Dramática de Televisión por su papel en The Last of Us de HBO.