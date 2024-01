Dani Flow pide disculpas por comentario pedófilo durante entrevista: “Soy ignorante”

Dani Flow se convirtió en uno de los cantantes más populares en diversas redes sociales, pero a diferencia de lo que muchas personas pensarían, el reguetonero mexicano recibió una ola de comentarios negativos por lo dicho en una entrevista: “Al chile, en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir. A mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y sí”.

Pese a que en la misma grabación se lee que todo era parte de una rima, los internautas no perdonaron el comentario y aseguraron que personas como él no podían estar en el top musical de diversas plataformas. Tras varios días de todo el ataque, el nacido en Irapuato emitió un comunicado pidiendo perdón.

“Hola, fanáticos y medios de comunicación, hago este vídeo para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual, este es sobre un freestyle que hice hace muchos años. Hablé de ello en un podcast y esta conversación la están sacando de contexto”, es como inicia el video que cuenta con cientos de mensajes.

El intérprete expresó que todo fue en 2019 y que todo se trató de una improvisación: “el abuso sexual no es broma de antemano, me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes; ese ‘punchline’ no me representa como persona: los niños y niñas del mundo son sagrados no se tocan y ese es mi posición oficial y final sobre el tema”.

Pese a tener menos de 24 horas, la publicación ya cuenta con diversos comentarios como “Ah pero en Twitter aseguraba que le ‘valía verg…’ que lo funaran”, “La personas que conocen realmente a Dani saben que no es para nada como los medios quieren mostrarlo, es un chico tranquilo y sobre todo un gran padre, así que ya dejen de querer meter cosas donde no las hay” o “Ahora sí sentiste el martillazo mijo”.