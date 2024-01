Piden cancelar a Dani Flow por comentarios machistas y misóginos: ¿qué dijo?

Dani Flow nunca esperó que unas declaraciones hechas para un podcast en 2022, fueron retomadas y se volvieran tendencia a principios de 2024; incluso, internautas piden la cancelación del llamado Rey del Morbo.

Durante esa charla, el cantante manifestó su postura ante el caso del youtuber mexicano Rix, lazando fuertes comentarios y a la vez mostrando su apoyo hacia el influencer que fue acusado por Nath Campos.

“Fue una pen&%&$&%$ por lo que lo metieron a la cárcel (Rix)”. Su testimonio proviene del podcast de Charlygalleta en el cual participó en el 2022.

En otra parte del programa, el conductor agregó, “Todo, todo, pin&%&$ vatos mierda. A mi si me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale ve..., o sea hay fotos de la morra con ese wey después de que pasó eso. Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar sus pende... en la calle, las dos”.

La críticas fuertes hacia Dani Flow tras el resurgimiento del podcast se acumularon en redes sociales, sobre todo ante su comentario que estaba en contra de las marchas feministas.

¿Quién es Dani Flow?

En 2016, el cantante de música urbana entró a un concurso con la finalidad de hacerse narrador oficial del equipo de futbol de Guadalajara, sin embargo, quedó en el séptimo lugar.

En 2010, Daniel Valladares (nombre real del Dani), comenzó a subir sus primeros sencillos a YouTube. Mientras que en 2012 grabó su primera canción de estudio titulada: Dándote placer. Otro de los temas más escuchados del artista es Otro Show, en colaboración con El Bogueto y Uzielito Mix.

En 2020, el músico firmó con el sello discográfico JB Entertainment, posteriormente lanzó su sencillo Reggaetón Champagne, rola que detonó su fama, en colaboración con Bellakath.

El también conocido “Rey del Morbo”, ha estado influenciado por una amplia gama de artistas, desde Daddy Yankee, Don Omar, hasta J Balvin y Bad Bunny.

El polémico cantante a finales del año pasado, anunció su gira por algunas ciudades del país. Muchos internautas preguntan si los conciertos se realizarán, pero la promotora Ocesa no ha emitido un comunicado sobre posibles cambio de planes.

14 de marzo. Pepsi Center WTC (Ciudad de México).

15 de marzo. Auditorio Telmex ( Guadalajara).

16 de marzo. Auditorio Citibanamex (Monterrey).

Reacciones en “X”

Dani Flow jamás debió ser relevante, sus canciones con letras basura, no canta bien y ahora se siente con completa seguridad de decir que el abuso sexual no es razón suficiente para meter a prision a alguien 😵‍💫



Dejen de escuchar a cualquier idiot que se cree cantante — Spellman (@Alehdz21) January 7, 2024

Dani Flow está chido para echar relajo un rato y hacer bromas, pero no entiendo cómo lo pueden traer en sus playlist, canta lo más guarro de lo guarro, hasta incomoda. — Nk Cell 🦠 (@_iandreaaa) January 7, 2024

Desde hoy queda cancelado Dani Flow pic.twitter.com/a9OZJFUWNd — Liz (@LizbethLrm) January 7, 2024

Yo viendo que están cancelando a Dani Flow teniendo mis entradas para su próximo concierto. pic.twitter.com/bU0WBowO2d — 𝕻𝖆𝖙𝖗𝖎𝖈𝖎𝖆 (@ay_patricia) January 7, 2024

Órale amor, ¿ Apoco Dani Flow resulta que no es aliado y si es bien misógino? pic.twitter.com/a1yHX1vX69 — untaljose (@jodejostw) January 7, 2024