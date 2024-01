Recuerdan a Carlos Bremer con última entrevista

Tras el deceso del director y presidente de Grupo Value, Carlos Bremer, internautas viralizaron el video de la última entrevista que el empresario mexicano tuvo dando su postura ante la reducción de jornada laboral.

“Debe ser buena, para que la gente le dedique un poquito más de tiempo a su familia”, mencionó una de las figuras más reconocidas del programa ‘Shark Tank México’.

Pese a que en las últimas apariciones del empresario ya se le veía un poco cansado, el director empresarial no negó dar su opinión sobre la polémica.

“Es muy poco lo que se reduce, entonces se puede lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores de la familia”, explicó Carlos Bremer.

Asimismo, el “tiburón regio” no entendía el motivo de las personas que se mostraron en contra de esta propuesta. “No sé cuál sea el problema, qué les cause de problemas, pero darles tantito más de tiempo a la gente para que esté con su familia es muy bueno”, detalló el empresario que lamentablemente perdió la vida a días de haber ingresado de urgencia al hospital.