Selena Gomez: “Tengo un álbum más, pero elegiría actuar”

Selena Gomez dijo que tiene “un álbum más” antes de retirarse completamente de la música y dedicarse solo a la actuación.

Selena Gomez se retira completamente de la música

“Comencé a divertirme mucho con la música y luego hacer giras fue muy divertido”, dijo Gómez en el podcast Smartless, que se estrenará el próximo 7 de enero.

“Pero estaba haciendo mi programa de televisión (Los Magos de Waverly Place) al mismo tiempo y lo encontré muy divertido, así que seguí adelante”, agregó. “Pero cuanto mayor me hago, más pienso: ‘Me gustaría encontrar algo con lo que asentarme’”.

Un álbum de despedida

La estrella de Only Murders In the Building continuó diciendo: “Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero probablemente elegiría actuar. Voy a querer relajarme porque estoy cansada”.

Selena ha lanzado tres álbumes en solitario desde Stars Dance en 2013 y en 2020 fue el último, titulado Rare, que también lleva por nombre su empresa de maquillaje y cuidado de la piel.

Aunque sus álbumes han sido pocos, Gomez no ha parado de trabajar en películas y series.

Gomez sufre de lupus y bipolaridad

A pesar de ser una estrella musical con muchos éxitos, Selena hizo su última gira en 2016 con Revival y que fue cancelada a medio andar por sus problemas de salud cuando diagnosticaron lupus.

Selena Gomez solo pudo realizar 55 presentaciones antes de cancelar su gira por un “brote psicótico”.

“En un momento ella dice: ‘No quiero estar viva en este momento’. No quiero vivir’”, dijo Theresa, la exasistente de Gómez, en el documental My Mind and Me.

“Y yo dije: ‘Espera, ¿qué?’”, recuerda Theresa. “Fue uno de esos momentos en los que la miras a los ojos y no hay nada allí. Estaba completamente oscuro. Da mucho miedo. Dices, ‘A la mierda esto’. Esto tiene que terminar. Necesitamos volver a casa’”.

Luego de meses, a Gomez le diagnosticaron trastorno bipolar y desde entonces ha sido defensora de la salud mental.