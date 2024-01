¿No terminaron? Video comprobaría que Kendall Jenner y Bad Bunny pasaron Año Nuevo juntos

Kendall Jenner y Bad Bunny siguen sorprendiendo y es que después de que a finales de diciembre trascendiera que habrían terminado su relación, un video ha desatado sospechas de que siguen juntosd.

A través de una serie de imágenes publicadas en Instagram, la modelo quiso demostrar a todos que estaba muy feliz con su soltería pero “sin querer”, el intérprete de Me porto bonito hizo acto de presencia, o eso descubrieron los seguidores de la modelo.

La evidencia quedó grabada en un video la noche de Año Nuevo pues varios aseguran que se puede a Bad Bunny diciendo “¡Feliz Año Nuevo!“. “¿Soy yo o se escucha Bad Bunny al fondo?”; “Se escucha la voz de Benito”, “claramente ahí estaba Benito”, expresaron en redes sociales.

Esto fue reforzado por el portal TMZ, que publicó que fuentes cercanas a ellos aseguraron que siguen siendo cercanos, a pesar de su reciente ruptura, y tienen un grupo de amigos en común incluidos Justin y Hailey Bieber, quienes estaban con ellos en Barbados, disfrutando de las festividades de Año Nuevo.

El presunto engaño ha indignado a internautas, quienes expresan que se trata de “pura publicidad” para ambos y que muy probablemente Kris Jenner esté detrás.

Bad Bunny tiene mucho que decir sobre el estado de su relación, ¡sin decir nada en absoluto!

Otra situación que llamó la atención fue que poco después de la ruptura, el cantante le habría dedicado una canción a Jenner titulada No Me Quiero Casar. En un video se muestra a Bunny en una concurrida fiesta de Nochevieja mezclándose con invitados y familiares curiosos por saber cuándo se casará. Él habló encantadoramente para evadir las preguntas, hasta que una mujer en particular le preguntó: “¿Y la novia? ¿La trajiste?”. El rapero respondió con su silencio.

Fue un romance vertiginoso para Kendall y la superestrella del reggetón, quienes fueron vistos por primera vez en febrero de 2023 saliendo de una cita doble con Justin y Hailey. Las cosas se calentaron un mes después cuando se les vio compartiendo un beso y un abrazo después del sushi con su hermana, Kylie Jenner.

En abril, TMZ obtuvo fotos de los dos en una cita a caballo en solitario... indicando que las cosas se habían puesto realmente serias entre los dos.

A mediados de año, eran oficialmente una pareja: se abrazaron juntos en un show de Drake, se sentaron en primera fila en el show de Gucci, hicieron una campaña de Gucci juntos y asistieron a la fiesta posterior de ‘SNL’ después del concierto de BB en el programa.

Sin embargo, a finales de octubre, los fanáticos comenzaron a notar que los dos no habían sido vistos juntos por un tiempo y se preguntaron si las cosas se habían desmoronado.