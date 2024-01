¿Estilo Shakira? Estatua de 6ix9ine generó polémica en redes: “Estamos mal como sociedad”

Una nueva polémica se suma a la lista de Tekashi Instagram: @shakira / Youtube Tekashi 6ix9ine: TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj (Official Music Video) (Instagram: @shakira / Youtube Tekashi 6ix9ine: TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj (Official Music Video))

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, sumó una nueva polémica a su lista luego de que en la famosa red social TikTok se diera a conocer que se había erigido su propia estatua ¿Estilo Shakira?

Un día después de la Navidad, Shakira celebró, por todo lo alto, la develación de su propia estatua de bronce en Barranquilla, hecha por el artista Yino Márquez, quien hizo una obra en la que se puede ver a la figura hacer la danza del vientre portando su icónico pareo con un top de bikini halter muy playero.

Esta figura busca honrar el legado musical que la colombiana llevó de su país a todo el mundo y su labor humanista, razón por la que su placa menciona: “Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies descalzos que marchan por el bien de la humanidad y la niñez”.

Estatua de Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Pero tal parece que la cantante de ‘Antología’ no es la única a la que se le ha rendido tributo, pues no hace mucho, empezó a circular en redes sociales que el propio Tekashi 6ix9ine también tiene la suya.

Tekashi 6ix9ine causa polémica por estatua en Cuba

En medio de las controversias por abuso doméstico que enfrenta junto a Yailin la Más Viral, Tekashi 6ix9ine, acaba de sumar una nueva polémica a su vida luego de que en la red social TikTok se diera a conocer que el famoso rapero de ascendencia mexicana, tendría ya su propia estatua en Cuba, lo que generó cientos de opiniones dividas entre los usuarios.

Fue el pasado 2 de enero, cuando el artista de nombre Genis Osoria, quien mostró una pieza hecha de barro en la que se pueden ver las características del cantante de ‘GOOBA’, como sus trenzas, tatuajes y su particular dentadura. También se le ve sosteniendo un micrófono y está rodeado de fajos de billetes, aquellos de los que se le ve regalando a la gente de escasos recursos.

Dicha escultura fue colocada afuera de una casa en la localidad de Bayamo, Cuba, a pedido de uno de los residentes del lugar, quien buscaba honrar a su ídolo y colocarlo donde otras personas pudieran verlo.

Fue el propio artista quien reveló los detalles de su obra: “Complaciendo al cliente con un pedido bastante singular. 6ix9ine o tekashi 6ix9ine, uno de los raperos más controversiales y polémicos de la actualidad. Sin límites de temáticas e ideas asumidas desde las artes plásticas”.

Sin embargo, la noticia de la estatua de Tekashi, no les hizo gracia a muchos, pues distintos usuarios expresaron su descontento con la misma a través de las redes sociales, donde escribieron: “La verdad como sociedad estamos muy mal”, “Lo que falta, que lo tomen como santo y que fumen tabaco”, “Pudieron hacerle una estatua a Celia Cruz que si representa al pueblo cubano, no esa cosa”, se leía.

¿Cómo ha ayudado Tekashi 6ix9ine a Cuba?

A principios del 2023, Tekashi 6ix9ine visitó la isla de Cuba para grabar su video musical junto a Lenier para el tema ‘Bori’ en el que menciona: “Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar cuando ni lágrimas tenía. Pero siempre supe que mi suerte llegaría, el chamaquito del barrio, la leyenda viva”.

Ese momento, el rapero también lo aprovechó para ayudar a diferentes personas regalándoles dinero, es esta misma razón por la que algunos usuarios destacaron que los cubanos eran personas muy agradecidas, por lo que no era de extrañarse que hicieran algo así en honor a quien los ayudó llevando al lugar un total de 50 mil dólares en efectivo para repartir.

A su vez, confesó que había decidido experimentar la vida de los ciudadanos de ese país, sin ningún tipo de pretensión, hospedándose en una vivienda de Pinar del Río, de una familia dedicada a criar ganado: “No quería quedarme en un hotel o en una casa alquilada. Quería vivir allí con ellos, experimentar cómo era despertarse todos los días y trabajar en sus tierras (donde me dijeron que son personas que solo ganan hasta 14 dólares al mes) … Esta familia aquí me recibió en su casa y no puedo estar más agradecido”.