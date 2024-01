¿El hijo de Mariana Levy y Ana Bárbara estuvieron juntos en fin de año?; Entérate

La cantante Ana Bárbara al parecer este año no tuvo intenciones de estar en estas fechas tan importantes del año con el hijo de Mariana Levy, quien forma parte de su grupo familiar. En su momento la cantante decidió ser la imagen de madre que José Emilio necesitaba, pero se rumora que sus múltiples ocupaciones los han hecho distanciar.

Fuertes declaraciones da José María Fernández El Pirru sobre toda la controversia , herencia y distanciamiento con su hijo José Emilio , surge involucrada hasta mi querida Ana Bárbara ay no no no cuanto problema causan los dineros… pic.twitter.com/OTuEe0U6iQ — La Tia Guillermina Barrios Palafox Oficial (@Dona_BarriosOF) July 20, 2023

En diversas entrevistas, la artista expresa su amor y admiración por José Emilio, a quien considera como un hijo más. También agradece a su padre, José María Fernández, por permitirle formar parte de la vida del joven. Así, la intérprete de ‘Bandido’ demostró una vez más el gran vínculo que tiene con el hijo de su amiga Mariana Levy, quien falleció en 2005.

😢 José Emilio es el hijo menor de Mariana Levy y nieto de Talina Fernández, Ana Bárbara fungió como su segunda mamá#TalinaFernández #AnaBárbara https://t.co/tPmqTNxDib — 🌍 El mundo de Regina (@elmundodeRegina) July 20, 2023

¿Juntos en Navidad?

El joven aprovechó la ocasión para confesar si tuvo alguna conexión con Ana Bárbara en las fiestas de diciembre y con un contundente NO, respondiendo José Emilio.

“No, nadie, ningún mensaje de feliz Navidad. Emiliano me felicitó, me puso ‘Feliz Navidad’. Con Chema nos hablamos para ver qué estábamos haciendo” dijo José Emilio, mientras culpó al novio de la cantante de este distanciamiento:

“A mí sí me duele que gracias a ese señor, porque es la verdad, tiene un distanciamiento con mis hermanos, con su mamá, con sus mismos hermanos, gracias a su pareja, entonces a mí sí me duele que esté pasando eso, porque no se da cuenta” contó el nieto de la recordada Talina Fernández.

“QUÉ TRISTEZA LO DE ESTÁ FAMILIA MUERE MARIANITA TODO SE SALIÓ DE CONTROL Y PADRE QUE CAMBIA DE MUJER EN MUJER, TODO ÉSO CAMBIÓ A LOS HIJOS, AHORA MUERTE TALINA Y PEOR, QUÉ PASARÁ CON ESTÉ CHICO, LAS HERMANAS, Y AHORA ESTÉ CHICO SOLO EN NAVIDAD”.

“Como le hizo falta su mamá muchos lo critican pero nadie a estado en sus zapatos no critiquen no gusgen si no le aportan nada mejor quédense calladitos y con sus tios pues ni que decir si ni ellos pueden con su vida uno pidiendo limosna y el otro ustedes ya saben lo que hiso o sea por eso el pobre muchacho no cuenta con ningún familiar, son algunos mensajes en redes sociales.