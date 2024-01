Critican a Karol G en redes por sus fotos con mini vestido con el que recibió el 2024: “Cada vez más artificial”

Karol G le dijo adiós al año 2023 cargado de sueños cumplidos para dar la bienvenida a un 2024 lleno de promesas, propósitos y logros por cumplir. Un nuevo comienzo en el que deslumbró con un look espectacular y la promesa de mostrar todo su potencial para seguir brillando.

Karol G cerró el 2023 con un look de infarto en redes sociales

Para recibir el Año Nuevo, la exitosa cantante colombiana no dudó en lucir un atuendo muy increíble para celebrar con los suyos la llegada del 2024. Luciendo un vestido negro totalmente ceñido, la intérprete de “Mañana será bonito” posó con su melena rubia con toques de rosa, un color que ha marcado su 2023. Un año en el que también recibió a su sobrina Sophia, “de lo más lindo”, que le obsequió el año anterior.

La bebé, hija de su hermana Verónica, también apareció en las fotografías que compartió Karol G en Instagram para mostrar su look el 31 de diciembre, un atuendo que se ha puesto en varias ocasiones, pero que es ideal para la llegada del Año Nuevo y que le sienta como una nueva piel.

Karol G recibió fuertes señalamientos por su vestido en Año Nuevo: “Pensé que era Wendy Guevara”

Con las fotos de ella vestida con la ajustada pieza negra, Karol G dio gracias a sus millones de seguidores y les deseó un feliz 2024. Sin embargo, a pesar que “La Bichota” expresó su amor a sus fanáticos, algunos se volcaron a criticar su atuendo en redes sociales:

“Pensé que era Wendy Guevara”, “Pensé que era la Wendy por un momento”, “Cada vez más artificial”, “Karol G no estrena y uno dizque azarado porq no estrena cualquier cosa “, “Cada vez mas artificial y saliendo a la luz “las falsedades a lo que ella técnicamente no estaba de acuerdo” lo que hace la fama y el dinero”, “A ver si en uno de tus tropezones ya dejas de hacer más conciertos que todo lo que promueves no te lo crees ni tú lo.ca”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, otros fanáticos decidieron comentarles todas las cosas buenas para defenderla de las críticas: “Feliz año nuevo para ti mi bichota linda y Hermosa”, “Divina como siempre”, “”Feliz año mi reina, que tus sueños se te sigan cumpliendo te amooo”.