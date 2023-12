Ex de Eleazar Gómez confirma ruptura de su compromiso y habló de sus fotos con otro hombre

Luego que Eleazar Gómez protagonizara un escándalo al ser captado con el activista Mario Sierra a bordo de un yate, situación que generó rumores de un posible relación, ahora Jeni De La Vega ha hablado sobre el fin de su compromiso con el actor.

Aunque apenas hace tres meses la pareja se había comprometido, la conductora decidió ponerle fin al romance, el cual dio bastante de qué hablar tras las acusaciones de violencia doméstica con las que cuenta el histrión, las cuales lo llevaron incluso a pisar la cárcel.

Durante entrevista con el programa ‘Hoy Día’, la influencer aseguró que la separación fue una decisión que tomaron en conjunto, sin embargo, fue ella quien dio el primer paso.

Esto dijo Jeni De La Vega sobre su ruptura con Eleazar Gómez

Fueron muchos los que aseguraron que el fin del compromiso entre Eleazar y Jeni se dio por el presunto romance de él con el activista, y ahora ella ha decidido aclarar la situación. Según ella haberle dado el “sí, acepto” fue una decisión precipitada.

“Estamos separados, tomamos la decisión de separarnos un tiempo, soy humana, no soy perfecta y sé que todo mundo cometemos errores yo también y creo que es de sabios reconocerlo… Siento que me adelante, pero creo que es de sabio reconocer los errores y parar antes de uno seguir más, sin importar todo lo adelantado que estaba lo de la boda”, dijo.

Aunque ya tenía casi todo listo para llegar al altar prefirió suspender todo y tomarse un tiempo.

“Ya estaba lo del vestido, casi todo… me senté y dije ‘que estás haciendo Jeni, piensa bien lo que vas a hacer’ y pues anda tomamos la decisión de darnos un tiempo”, aclaró.

Sobre las fotos de Eleazar con Mario aseguró que solo han sido malinterpretadas y mencionó el amarillismo que han manejado, además, mencionó que Eleazar no se portó mal en ningún momento con ella, por lo que la ruptura se dio en los mejores términos.

Hay quienes aplaudieron su decisión de echarse para atrás para evitar un divorcio y una situación peor, sin embargo, hay quienes decidieron atacar su apariencia, con comentarios despectivos.

“Y si no pasó nada y se portó bien contigo....entonces PQ cancelaron la boda ? O sea, para que la entrevista si no dijo nada”, “Prefiero un mal matrimonio que una boca así”, “Dios Mío pero tantas mujeres que quieren ser celebridades, famosas y en la calle hay mujeres mejor cuidadas no metidas en escándalo para vender”, escriben las redes.