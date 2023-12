¿Qué regalo le dio Wendy Guevara a su amiga Kimberly Irene por su boda?

Hace unos días, una de las amigas más cercanas de Wendy Guevara, Kimberly Irene, conocida como ‘La más querida’, y su novio, Oscar Barajas, caminaron de la mano hacia el altar. La ocasión fue ideal para realizar una celebración, por tal motivo, Guevara decidió darle a su amiga un regalo especial con un par de ceros a la derecha, admitieron los recién casados a la revista TV Notas. ¿De cuánto fue el detalle de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’?

Mike White revela en una entrevista para Variety que su inspiración para Lucia y Mia fueron Wendy Guevara y Kimberly Irene "La Más Preciosa" pic.twitter.com/SPzvUa2rvS — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) December 13, 2022

El regalo de Wendy

A través de Instagram, los invitados compartieron videos del enlace y la fiesta, a donde se dieron cita amigos muy cercanos de Kimberly y celebridades de las redes sociales. La feliz novia dijo sobre el tema del regalo que recibió:

“Wendy no me dio 100 mil pesos. Sí me dio un regalito para mi luna de miel. Me dijo: ‘Eres como mi hermana. Te quiero mucho y te voy a apoyar’. Todavía no estamos seguros a qué lugar iremos de luna de miel. Tenemos dos destinos y solo falta elegir cuál es el bueno. Tailandia o Japón”, agregó.

¿Cómo estuvo la boda de Kimberly?

Los planes de Kimberly no fueron los mismos que se efectuaron en la boda. La mala organización tenía molesta a la influencer:

“Hubo quien se quejó por la mala organización de la gente con la que contraté mi boda. Pero los que asistieron se pudieron percatar de que yo estaba como loca viendo los detalles”.

Entre otras palabras ‘La más preciosa’ expresó: “Estoy muy contenta, porque recibimos la bendición de Dios, ya no se puede hacer nada más (ríe). Me dio mucho sentimiento, porque es una nueva etapa y un nuevo comienzo de vida para ambos”, dijo.

A pesar de todos los detalles ‘Las Perdidas’ se la pasaron genial y pudieron compartir juntas como antes.

El antes y ahora de Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene pic.twitter.com/IQUo4MINGZ — Cultura Pop (@RCulturaPop) December 10, 2023

Te puede interesar: Silvia Pinal sale de terapia intensiva y podría estar en casa para Año Nuevo