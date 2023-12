“No la expongas”: critican a Adamari López por vestir a su hija Alaïa de forma ‘inadecuada’

Al igual que muchos famosos alrededor del mundo, Adamari López celebró la Nochebuena con un especial posado navideño junto a la persona más importante de su vida: su adorada hija, Alaïa.

A través de su perfil en Instagram y el de su heredera con Toni Costa, la presentadora compartió una serie de fotos en las que se las pudo ver modelando tanto de forma individual como en pareja.

En las imágenes, ambas posan ataviadas en estilismos casuales, pero chics sobre un clásico caballo de carrusel en un set decorado con luces, elementos navideños y otros detalles de feria circense.

La estrella puertorriqueña de 52 años vistió una blusa blanca de mangas cortas con apliques plata, pantalones cargo plateados en tendencia y un par de elegantes sandalias rojas con tacón de aguja.

Adamari López posó con su hija, Alaïa, en estas fotos para celebrar la Nochebuena | (Instagram)

Mientras, la pequeña de 8 llevó un vestido con falda de tul rosado con lentejuelas plateadas. La menor lució el traje con bolero y turbante a juego y unas botas vaqueras plata con detalles rosa.

“Hoy les deseo una hermosa celebración en familia, disfrutando de la magia de la Navidad y del nacimiento del Niño Jesús. ¡Feliz Navidad mi gente linda!”, fue parte del mensaje de Adamari.

La dupla lució muy contenta en cada instantánea; sin embargo, los usuarios sorpresivamente no celebraron las postales, sino que criticaron duramente a la actriz por el vestuario que llevó su hija.

Las críticas hacia Adamari López por el look de su hija en fotos navideñas

Y es que consideraron que el traje de Alaïa en esta photoshoot era “muy corto” y “enseñaba de más” para ser una niña. Aparte, le pidieron “no exponerla” de esta forma y borrar las fotos.

“Cuiden de su tesoro y no la expongan a esos enfermos que muchos andan en este mundo. Esta muy pequeña para dejarla enseñar tanto”, comentó una usuaria al pie de las imágenes.

“Me encantan cómo la visten, pero este si no mucho me agradó, la verdad. Demasiado destapado. Para verse linda no se necesita mostrar más si es niña”, agregó un segundo cibernauta.

“Qué tristeza que ya desde pequeña la expongan a enseñar de más”, coincidió otro. Mientras, un cuarto dijo: “La madre por dinero expone mucho a su hija. Después se quejan cuando las critican”.

“Linda foto, pero no la expongas. Muchos depredadores”, dijo un quinto. En tanto, un sexto advirtió: “Sé que amas a tu hija, pero sin pensarlo la estás exponiendo demasiado con esa vestimenta. Hay muchos locos sueltos por ahí, ¡cuidado!”.

“Bella, pero la faldita menos corta. Es una niña”, “Bonita, pero está enseñando mucho de su cuerpo”, “¿Por qué vestido tan corto para su edad?”, “Vestuario inadecuado”, “Está enseñando mucho, mucho. Pobre niña”, “Qué mal gusto el vestuario y peor aún las poses”, “¿Soy yo la única que veo como que demasiado sexy para una niña tan pequeña?”, son otras impresiones.

Ante los reproches por estas fotos, Adamari López no se ha pronunciado, pero sus fieles fanáticos la defendieron de los señalamientos asegurando que el traje era “corto” porque era de “circo”.

“Es un ajuar de circo. La vestimenta es como de trapecista”, afirmó un seguidor de López. “Si ves bien las fotos, verás que está caracterizando una niña en un circo”, la defendió otro.