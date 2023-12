¿Al estilo Belinda? Yeri Mua acompañó a Cry a tatuarse ¿la cara?

Yeri Mua estaría siguiendo los pasos de Belinda, quien como muchos conocen, suele acompañar a sus parejas a tatuarse y varios de ellos incluso lo han hecho con su rostro, su nombre o detalles alusivos a la cantante. Ahora, la influencer presumió el momento que compartió con Cry.

Lupillo Rivera, Chris Angel y Christian Nodal son los famosos que se han tatuado en honor a Belinda, por lo que no han tardado en comparar a Yeri con la cantante, tras los rumores de romance que han surgido por su amistad con el stremer.

Aunque ella ha desmentido en varias oportunidades dicha relación, lo cierto es que siguen mostrándose muy cercanos al punto de ahora compartir un tatuaje.

El tatuaje de Yeri Mua y Cry que se hicieron juntos

A través de las redes sociales Yeri y Cry presumieron el momento en el que aparecen en un estudio de tatuajes al cual acudieron para seguir añadiendo pintura a su piel y muchos sospechan que se trata de un romántico detalle.

CryMua sigue creciendo en redes sociales pues son muchos los fans que esperan verlos finalmente como pareja y no como solo un shippeo más de internet.

En el adelanto que ofreció la veracruzana se puede ver que se hizo un tatuaje en la misma zona que Cry al aparecer recostados en una camilla para llevar a cabo el proceso en uno de sus tobillos.

Yeri Mua / Cry Los influencers su momento en un estudio de tatuajes. (Instagram)

Aunque la también cantante se mostró emocionada del proceso, aseguró que el español le mintió al asegurarle que no dolía pero terminó sufriendo mientras le aplicaban la pintura.

“La neta si me está doliendo y me dijo que no me dolería, pinche mentiroso

Fue Cry quien ofreció un adelanto del dibujo que ahora compartirán al mostrarlo cuando aún no estaba terminado, y apenas se puede apreciar una calabaza de Halloween.

Los rumores de una presunta relación entre los influencers surgió luego que él reaccionara a algunos videos de las polémicas de Yeri Mua en la plataforma de Twich, donde se convirtió en uno de sus detractores, también reaccionó a su tema Chupón con comentarios negativos pues aseguró que el tema no le gustó.

Sus comentarios y criticas llegaron a la llamada Bratz quien se tomó la situación con humor y prefirió contactarlo, desencadenando una amistad con mucha química, por lo que sus fans desean verlos finalmente como pareja, pero ellos siguen descartando tal situación.