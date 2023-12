¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal?

Silvia Pinal mantiene alerta a sus familiares, amigos cercanos y colegas, ya que durante la noche del pasado 26 de diciembre Gustavo Adolfo Infante reportó que la actriz permanece en terapia intensiva desde el 22 de diciembre tras complicaciones en su estado de salud.

“No han aparecido fotografías de ellas en una cena navideña porque está hospitalizada, me dicen que hay una persona que la acompaña y que es muy cercana a ella, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán han estado todos estos días pendientes de la salud de su mamá”, agregó el presentador de televisión.

También te puede interesar: Silvia Pinal permanece en terapia intensiva desde hace casi una semana

No es la primera vez que la famosa artista mexicana es involucrada en rumores sobre su grave estado de salud, no obstante, en casi todas las ocasiones sus familiares cercanos hablan directamente con la prensa o lanzan un comunicado para aclarar la situación.

Silvia Pinal Silvia Pinal

Estado de salud de Silvia Pinal

Puesto que han surgido un sinfín de comentarios en redes sociales, Juan José Origel aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con la intérprete mexicana, por lo cual aprovechó para conocer su estado de salud actual.

“Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, está perfecta, no está mal. Entonces no es nada, nada de alarma, para que no se asusten, no hagan escándalo”, dijo.

Pese a que el periodista de espectáculos señaló que no se trata de nada grave, la familia de Silvia Pinal no ha cometido nada al respecto, lo cual sigue levantando sospechas, especialmente porque otros comunicadores aseguran su ingreso a terapia intensiva, en donde presuntamente permanecerá hasta el 29 o 30 de diciembre.