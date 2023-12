Exmánager de Canserbero confesó haberlo drogado y asesinado a puñaladas

Fue el 20 de enero de 2015, cuando el rapero venezolano Canserbero fue hallado muerto a las afueras del edificio Camino Real, en Maracay, Venezuela.

Canserbero tenía solo 26 años cuando falleció en Maracay.

Su muerte no había sido esclarecida en si totalidad, hasta hoy que su exmánager Natalia Améstica, contó lo sucedido. En redes sociales se compartió un video en el que se puede ver a la mujer confesando su delito, según su testimonio, fue su hermano Guillermo quien la ayudó a preparar la escena para hacerle creer a todos que se trató de un homicidio-suicidio.

En el mismo clip, Améstica se justificó al describir su actuar como un “ataque de irá”. “Mi nombre es María Natalia Amestica son la una y media del 19 de diciembre del 2023 estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tirone González ‘Canserbero’”, comenta en el inicio del video.

“El problema empezó en Chile un mes antes cuando en plena gira supe que no iba a recibir pago por parte de Carlos. También Canserbero nos expresó que no quería que lo manejará yo como mánager”, comentó.

La mujer detalla que su enojo contra el cantante y su esposo Carlos Molnar comenzó después de algunas diferencias laborales, y reveló que la oportunidad se le dio cuando grabaron unos videos en su casa.

Natalia contó que les dio un té con un medicamento para dormir a su pareja y al cantante, y que apuñaló a Carlos Molnar frente a Canserbero. “Quien me ve es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. El cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)”, dice su relato.

Además comentó que la idea de lanzar el cuerpo de Canserbero por la ventana fue de su hermano Guillermo. “El cuerpo de Canserbero lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio”, agregó.

¿Quién era Canserbero?

Tirone González alias Canserbero, nació en Venezuela y con sus composiciones logró consagrarse como uno de los mejores raperos latinoamericanos

Nació el 11 de marzo de 1998 en Caracas y su carrera artística comenzó en la década de los 2000, destacando por sus letras profundas con temáticas sociales.

A lo largo de su carrera, lanzó dos álbumes de estudio en solitario: Vida (2010) y Muerte (2012), respectivamente,con varias canciones destacadas, como Pensando en ti, ¿Y la felicidad qué?, C’est la mort, Maquiavélico, Jeremías 17-5, entre otras.

Figura en el puesto número uno de la lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español, publicada por la revista estadounidense Rolling Stone.