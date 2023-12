¿Qué es la fisioterapia? Aliada de Céline Dion en su lucha con el síndrome de la persona rígida

Céline Dion sorprendió al mundo el año pasado cuando reveló a través de sus redes sociales que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida y dejaría el escenario temporalmente.

“He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando”, confesó en un emotivo video.

El síndrome de la persona rígida es un “trastorno neurológico autoinmune poco común que comúnmente causa rigidez muscular y espasmos dolorosos”, de acuerdo a John Hopkins Medicine.

Según el centro médico, la rigidez y los espasmos “aparecen y desaparecen y pueden empeorar con el tiempo”. No tiene cura, pero controlar los síntomas puede facilitar vivir con esta enfermedad.

Al inicio, Dion pospuso su Courage World Tour hasta 2024, pero luego decidió cancelarlo. “Aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista…”, dijo.

No obstante, la cantante de 55 años prometió seguir luchando por su salud. “Quiero que todos sepan que no me rendiré... ¡y no puedo esperar a verlos de nuevo!”, apuntó a inicios de año.

Céline Dion usa la fisioterapia para combatir el síndrome de la persona rígida

Ahora, allegados a la estrella revelaron a la revista US Weekly que la intérprete de It’s All Coming Back to Me Now está trabajando duro para recuperar su salud y poder volver a presentarse.

“Céline es una luchadora”, reveló una fuente al medio estadounidense. “No tiene tanto control sobre sus músculos como antes, pero está trabajando con médicos y fisioterapeutas para mejorar”.

Asimismo, afirmó que la madre de dos “se ha tomado tiempo para concentrarse en su salud, pero planea subir al escenario nuevamente una vez que su equipo médico le dé el visto bueno”.

Un segundo informante corroboró la información y aseguró que la fisioterapia está siendo su gran aliada. “Ella se mantiene positiva y optimista y hace fisioterapia todos los días”, contó.

“Volver al escenario de alguna forma es su sueño constante, incluso si ya no puede cantar; ella sólo quiere ver esos rostros brillantes”, aseveró el anónimo, según publicó la revista recientemente.

¿Qué es la fisioterapia, la aliada de Céline Dion?

De acuerdo al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la fisioterapia en el año 1958 como “el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad”.

Según el organismo, la terapia física además “incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución”.

Por otro lado, la Confederación Mundial de la Fisioterapia la definió como “el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos, curan previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud”.

La terapia parece estar teniendo un impacto muy positivo porque la artista lució muy bien al asistir a un partido de hockey en Las Vegas con sus hijos gemelos, Eddy y Nelson, en noviembre pasado.

“Mis hijos y yo nos divertimos mucho visitando a los Montreal Canadiens después de su partido de hockey contra los Vegas Golden Knights…”, compartió en Instagram junto a imágenes del momento.

“¡Jugaron tan bien, qué juego! ¡Gracias por reunirse con nosotros después del juego, muchachos! Eso fue memorable para todos nosotros…”, agregó la ganadora del Grammy al pie de la publicación.