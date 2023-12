La película de ciencia ficción que promete ser el primer éxito de Netflix en 2024: ¿cuál es?

El 2024 todavía no llega, pero Netflix ya tiene listo sus estrenos para el próximo año. De hecho, hay una película que la plataforma de transmisión lanzará en enero y promete ser su primer éxito.

Se trata de The Kitchen, por su título original, un largometraje de drama social y ciencia ficción ambientado en un futuro distópico no lejano que marca el debut como director de Daniel Kaluuya.

El actor ganador del Oscar codirigió este filme con Kibwe Tavares. El proyecto ha tardado una década en llegar a la pantalla pues nació de una plática entre ambos y Daniel Emmerson en 2014.

Emmerson es uno de los productores de la cinta junto a Michael Fassbender. En tanto, Kaluuya es también guionista del filme junto a Joseph Murtagh basándose en una historia de Rob Hayes.

Escenas de la película 'The Kitchen' | (Netflix © 2024)

¿Quieres saber más sobre el proyecto británico? Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas de The Kitchen: desde su sinopsis y reparto hasta su fecha de estreno en el gigante del streaming.

¿De qué va la película The Kitchen?

The Kitchen se ambienta en Londres en el año 2040. En este mundo, los precios de las viviendas están por los cielos, el trabajo informatizado predomina y el Estado del Bienestar ha sido eliminado.

Todo esto ha hecho de la ciudad un patio de juego para los ricos y ha llevado a las personas de escasos recursos a concretarse en barrios marginales, tal como el pobrísimo vecindario The Kitchen.

En este lugar vive un exladrón y exconvicto llamado Izi. Él está decidido a rectificar sus pasos, pero luego de que su hijo contrae una enfermedad, acepta participar en un robo que lo cambiará todo

Escenas de la película 'The Kitchen' | (Netflix © 2024)

¿Quiénes conforman el reparto de The Kitchen?

The Kitchen está protagonizada por los talentosos actores Kane Robinson, Jedaiah Bannerman y Hope Ikpoku Jr. en los papeles principales.

El resto del elenco lo conforman Ian Wright, Teija Kabs, Demmy Ladipo, Cristale, BackRoad Gee, Rasaq Kukoyi, Reuben ‘Trizzy’ Nyamah, Henry Lawfull y Alan Asaad.

¿Cuándo se estrena The Kitchen?

The Kitchen tuvo su premier en Festival de Cine de Londres en octubre del año 2023. No obstante, el filme de 1 hora y 48 minutos no llegará a Netflix sino hasta el próximo 19 de enero de 2024.

Escenas de la película 'The Kitchen' | (Netflix © 2024)

¿Qué ha dicho la crítica de The Kitchen?

El prometedor largometraje recibió críticas en su mayoría positivas de los expertos, algo de lo que no pueden alardear muchas de las producciones que se encuentra en el catálogo de Netflix.

El reconocido crítico Peter Bradshaw le dio tres estrellas sobre cinco en su reseña para el periódico británico The Guardian y la llamó “una película interesante y comprometida”.

Por su parte, Guy Lodge de Variety escribió que “aunque el guion es bastante desigual, triunfa la ingeniosa construcción del mundo de un Londres futuro devastado por la gentrificación”

“Una elegante y acertada historia (...) La ópera prima de Daniel Kaluuya y Kibwe Tavares construye una distopía sorprendente y cercana”, concluyó Sophie Monks Kaufman de IndieWire.

Escenas de la película 'The Kitchen' | (Netflix © 2024)

En tanto, Damon Wise de Deadline dijo que el filme “es una descripción visualmente impresionante de lo que está por venir. Sin embargo, hierve a fuego lento y nunca llega al punto de ebullición”.

Nikki Baughan de Screendaily concordó en su opinión. “Aunque la sutil construcción de su mundo sea más impresionante que su trillada narrativa, expone sus argumentos con estilo”, dijo.

Por último, Jack Francis de Rolling Stone aseveró que The Kitchen “presenta una visión distópica de Londres que aborda la familia, el duelo y la comunidad con notable claridad”.