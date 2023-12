Esto dijo Farruko sobre la conversión de Daddy Yankee al cristianismo

Hace dos años, Farruko tomó la decisión de cambiar el contenido de sus canciones y pidió perdón al mundo por su éxito mundial “Pepas”.

Ahora, se muestra sorprendido y emocionado de que Daddy Yankee haya decidido dar un nuevo rumbo a su vida después de 30 años de carrera.

En una entrevista con MoluscoTV, Farruko expresó su orgullo por haber inspirado a otros artistas con su propia transformación personal.

El cantante confesó que llegó a “perder la esperanza”

El cantante señaló lo siguiente: “para serte honesto, en cierto punto llegué a perder la esperanza de que viniera otro, y otro grande. Y no por el hecho de que Dios no lo pudiera hacer, o no pudiera pasar, sino por el mar de críticas y la manera en la que se me trató y se malinterpretó mi conversión”.

El anuncio de la conversión de Daddy Yankee se llevó a cabo en su que sería su último concierto, realizado en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Ante la sorpresa del público, Daddy Yankee proclamó que dedicaría el resto de su vida a predicar la palabra de Cristo. Este anuncio generó un gran revuelo en la industria musical y en el público en general.

Llamado de Farruko

Farruko hizo un llamado a otros artistas del género urbano para que redirijan sus mensajes y utilicen la influencia que tienen de manera responsable.

Destacó que no se trata de religiosidad o de convertirse en otra persona, sino de utilizar su influencia para impactar positivamente a tantas personas como sea posible.

Farruko espera que su propia transformación y la de Daddy Yankee inspiren a otros artistas a seguir el camino del bien y a servir como ejemplos positivos en la sociedad.

Reacción del público en redes sociales