Andrea Legarreta sorprende con su última confesión: ¿Está lista para enamorarse otra vez?

Un 2023 muy movido para Andrea Legarreta y aun así, está dispuesta a enfrentar el 2024 lleno de oportunidades. La opción de volver a enamorarse no la descarta, pero por ahora quiere estar en paz y construyendo metas personales. Muchos de los internautas se preguntan si esta navidad será propicia para poder estar de nuevo junto al padre de sus hijas con quien convivió más de 20 años.

Siguen los rumores de reconciliación

Al parecer la historia de amor entre la conductora y el ex Timbiriche no ha terminado. La página no termina de cerrarse y en medio de las fiestas de navidad se le preguntó si podría volver a reencontrarse con su amor.

“Si Dios decide, ahora sí que aunque te quites, entonces vamos a ver qué sucede, entonces lo único que yo deseo es paz, estabilidad y que nos pasan puras cosas lindas y si esas cosas somos nosotros pues también bienvenidas y si no pues que nos pasen cosas lindas a los dos”, dijo la presentadora sobre una reconciliación entre ambos.

Esta navidad tiene un toque sentimental para la famosa. Una época donde el amor familiar prevalece y la unión es la base de estas fiestas, es por eso que para Andrea será difícil recibir un nuevo año sin la compañía de su mamá; físicamente. La también actriz y cantante habló del tema y señaló que ha sido uno de los años más tristes y dolorosos de su vida.

Andrea y Erik formaron una de las familias más unidas del entretenimiento y, a pesar de estar separados, ambos dejan claro que el bienestar de sus hijas es su máxima prioridad, por lo que ya están encaminadas en el mundo artístico con el apoyo de sus padres.