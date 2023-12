Hija de Cristina Pacheco dedica mensaje tras muerte de la periodista

La muerte de Cristina Pacheco ha conmocionado a la escena periodística y del entretenimiento mexicano, ya que luego de anunciar su retiro de la televisión se dio a conocer su deceso tras complicaciones por el cáncer que padecía.

A tan solo pocas horas de que se revelara la noticia, en medio del funeral de la escritora, Laura Emilia Pacheco se presentó frente a un grupo de reporteros para compartir unas palabras, intentando explicar los sentimientos que experimenta por la pérdida de su madre.

“Perder a mi madre es una cosa terrible, es una cosa devastadora de raíz y un sentido de orfandad verdaderamente terrible. Ella no creía nada de eso, era decepcionante que uno piensa que va a tener unas últimas palabras, que nos vamos a poder despedir como en las películas y la vida no es así”, dijo.

Hijas de Cristina Pacheco forman una guardia de honor a su madre quién falleció este jueves a los 83 años.

Por otra parte, Laura Emilia explicó que aún no tienen decidido lo que pasará con las cenizas de la periodista, pero señaló que lo adecuado sería en un lugar cálido.

“Estamos todavía viendo, a ella le gustaba mucho el calor, el sol, no la playa precisamente, pero sí un lugar cálido, entonces tiene que ser un lugar cálido”, agregó.

Al respecto de las dudas sobre los últimos días de Cristina Pacheco y de la enfermedad que padecía, Laura comentó que no había tenido un acercamiento a un padecimiento de este tipo.

“Cuando la enfermedad es cruel, porque es una enfermedad muy cruel, realmente no hay momentos, a mí me quedó una sensación terrible. Nunca había presenciado un cáncer y me quedé muy enojada pensando qué pasa con las personas que no tiene para comprar un medicamento de 5 o 10 mil pesos”, precisó.