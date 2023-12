Conoce al hombre que aseguran es el nuevo novio de Eleazar Gomez

La vida amorosa de Eleazar Gómez vuelve a quedar en el ojo al ser vinculado en una nueva relación, pero en esta oportunidad no se trataría de una mujer, sino de un hombre. Luego de los rumores de una posible ruptura con Jenni De la Vega con quien estaba comprometido, ha sido captado en una sospechosa salida.

Recordemos que el actor ha sido duramente criticado y cancelado tras ser acusado de maltratador y hasta caer en prisión al ser considerado culpable por el delito de violencia doméstica en contra Tefi Valenzuela.

Fuee en 2021 cuando Gómez recuperó su libertad y desde entonces ha tratado de retomar su carrera artística, lo cual no ha resultado nada fácil, debido al pasado oscuro con el que cuenta.

Eleazar Gómez y el hombre con el que lo vínculan

Eleazar Gómez, ha quedado en el medio del huracán luego que apareciera un video de él bastante cercano y cariñoso a otro hombre en medio de un paseo en yate, lo cual ha levantado sospechas de una posible relación.

Se trata del reconocido influencer y político Mario Sierra, quien es reconocido por ser activista dentro de la comunidad LGBT+, además, tener aspiraciones políticas para conseguir una diputación.

Elisa Beritain, conductora del programa destacó el coqueteo entre el actor y el influencer en medio del mar.

“Esas fotografías están llenas de coqueteo. Eleazar en vísperas de su boda, estuvo en un yate con Mario Sierra, cuando su novia preparaba todo para la boda” , dijo.

Aunque Eleazar y Jenni no se han pronunciado al respecto de la noticia difundida por el programa ‘Chisme No Like’, Mario pidió a través de su cuenta en Instagram respeto a su privacidad, aunque no aclaró, ni negó dichas habladurías.

“A todos los medios de comunicación. Mi vida personal es privada y así me gustaría que se mantuviera por el momento. No me gustan las especulaciones y menos en un tema tan sensible. Estoy enfocado en mi carrera política, en mi aspiración de representar a la comunidad LGBT en una de las máximas tribunas de nuestro país. Cuando los tiempos electorales me lo permitan les hablaré de mi proyecto. Refrendo mi compromiso como Activista de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y en la lucha por los derechos humanos , para representar las causas y hacer valer sus derechos”, escribió junto al video.