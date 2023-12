Comediante de Televisa sufre de una enfermedad crónica y debe sedarse antes de trabajar

Un querido comediante de Televisa reveló que fue diagnosticado con una enfermedad crónica y para poder seguir trabajando tiene que sedarse para lidiar con el dolor.

El comediante en cuestión se trata de Javier Carranza, más conocido como ‘El Costeño’, quien compartió en el programa “De primera mano” que padece de urolitiasis, una enfermedad que provoca que su organismo genere regularmente cálculos renales.

‘El Costeño’ detalló que esa enfermedad ha limitado mucho su vida, pues le produce terribles dolores, y que esta se agravó a principios del pasado mes de noviembre.

Javier Carranza contó que, debido a la urolitiasis, ha tenido que estarse sedando para poder grabar los episodios de la tercera temporada del programa “Tal para cual”, porque el dolor no le permite trabajar normalmente.

“Estábamos grabando la tercera temporada de ‘Tal para cual’ y me empezó un dolor. Primero en la ingle y después se me subió al riñón. Yo tiendo a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas”, relató ‘El Costeño’ en “De primera mano”.

Asimismo, Javier Carranza aclaró que ya se encontraba recibiendo tratamiento médico, además de que estaba tomando varios tipos de té para así expulsar de manera natural los cálculos, pues quiere evitar llegar a cirugía.

“Afortunadamente ya arrojé un cálculo, pero todavía hay uno por ahí. Estoy tratando de recuperarme con tés y mis medicamentos. Es terrible, pero afortunadamente no necesito cirugía, estamos esperando que se deshaga, para que pueda desechar a través de arenillas, pero sí, este último tramo del año ha sido difícil para mí en cuanto a salud por mis cálculos que genero”, explicó el comediante.

Pese a estar sufriendo con esta enfermedad, ‘El Costeño’ no ha dejado de trabajar, no obstante, señaló que realizar shows de comedia le ha resultado complicado, porque con el dolor es difícil hacer reír al público, quienes solo quieren que haga su trabajo y pose con ellos en una foto.