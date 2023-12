“La dejaron con cara de sorpresa”: Wendy Guevara presume nuevas cejas, pero se lleva burlas

No hay detalle que los detractores le perdonen a Wendy Guevara, incluido su nuevo diseño de cejas que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

La famosa presumió muy emocionada que sucumbió ante nueva tendencias como el microblading, que consiste en teñir las cejas para lograr un acabado más pulido que el natural con un pigmento, pero a muchos no les agradó el resultado.

Wendy Guevara Instagram: @soywendyguevaraoficial (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

De hecho, lo que más llamó la atención no fue tanto su color oscuro sino la forma que ahora tienen, dándole una expresión más marcada y con ángulo a su mirada.

Las nuevas cejas de Wendy Guevara por las que se lleva burlas

A través de una transmisión en vivo, la ganadora de La Casa de los Famosos se conectó para actualizar a los fanáticos sobre las novedades de su vida y habló sobre sus nuevas cejas.

“¿Qué creen? Que ya me terminaron la ceja, no se asusten ni se espanten porque la ceja no va a quedar así tan marcada del color porque pues ahorita obviamente es el primer día...”, expresó en el video que dejó publicado en su perfil.

Wendy Guevara La artista presumió su nueva imagen (@wendyguevaraoficial/Instagram)

Esto sirvió para que los ‘haters’ se descargaran en su contra e incluso hasta el propio Poncho de Nigris, su compañero en el reality show, se burló de ella en los comentarios. “Traes las cejas como yo en La Casa de los Famosos”, escribió riéndose.

“Se ve como la villana de las películas de Disney”, “Su peor enemiga fue quien la atendió”, “Trae cara de enojo ahora”, ″Se parece al meme del perrito que tiene la ceja levantada”, “Wendy: ‘sorpréndeme’. Y la dejaron con cara de sorprendida”, “No Wendy ¿quién te asustó?”, “El color es lo de menos, pero la forma...”, “Tienes una ceja más elevada que la otra”, “Demanda al que te hizo las cejas”; dijeron los internautas.