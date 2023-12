Desde la cama Juan Soler presume beneficios de dormir en pareja y lo tunden por mostrar su intimidad en la cama

Juan Soler y su novia, Paulina Mercado, han atravesado momentos difíciles durante los últimos días luego que ella fuera operada por un tumor en su cabeza, situación que los hizo unirse más como parejas, pues el actor acompañó a su pareja durante todo el complicado proceso.

Luego de haber superado la operación, ambos están disfrutando como nunca la recuperación, por lo que no han dudado en presumir su buena relación en redes sociales. Juan y Paulina llevan más de un año juntos, luego que su amistad se transformara en amor.

Sin embargo, en las últimas horas han quedado envueltos en criticas luego que compartieran un íntimo momento desde su cama, pues algunos consideraron innecesario el hacer público un video en esas condiciones.

Juan Soler y su novia juntos desde la cama hablan de los beneficios de dormir en pareja

Juan Soler se encargó de dejar algunos beneficios de dormir en pareja, y aunque para muchos fue romántico y educativo, para otros resultó exagerado el mostrar un momento que es totalmente íntimo y que debían mantener en privado.

“Sabías que dormir con tu pareja, tiene grandes beneficios???

- Fortalece el vínculo.

- Mejora la calidad del sueño.

- Aumenta la sensación de seguridad y conexión emocional.

- Sincroniza los patrones de sueño y mejorar su calidad.

- Reduce el Estrés y la Ansiedad.

- La proximidad física mejora el sistema inmunológico.

- Aumenta la Felicidad y el Bienestar.

- Regula la Temperatura Corporal.

- Se libera oxitocina, la hormona del bienestar.

- Dormir juntos promueve conversaciones íntimas y mejora la comprensión mutua.

- El contacto físico, como abrazarse, puede reducir la percepción del dolor”, escribió el actor.

En el romántico audiovisual, Juan y Paulina aparecieron con poca ropa en medio de abrazos y caricias. En el mismo se observa a la presentadora acariciando la espalda desnuda del histrión, mientras él la enseña con un camisón de lencería.

Según algunos internautas la pareja se ha dedicado en presumir su relación y amor, situación que podría tratarse de todo lo contrario al dejar expuestas “inseguridades” y un “falso amor” solo por “publicidad”.

“Video muy personal e innecesario”, “Juan me parecía una persona muy reservada en su vida privada, con mas cordura. No se si vivió ocultando su verdadera personalidad o Paulina lo ha cambiado, pero ojo con los hijos. No esta chido que vean detalles tan explícitos de su intimidad”, “Porque ella siempre exhibir la relación? No que muy segura?”, han comentado.