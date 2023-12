“La vida sigue”: Adianez Hernández no cree en depresión de Rodrigo Cachero tras su infidelidad

Adianez Hernández ha sido una de las mujeres más criticadas en los últimos meses luego de conocerse que le había sido infiel a su exesposo y padre de sus hijos, Rodrigo Cachero, situación que ella terminó confirmando.

La actriz inició una relación con Agusto Bravo, quien era pareja de Larisa Mendizabal, también exesposa de Cachero, por lo que los vínculos familiares empeoraron la situación.

Pese a las criticas, Adianez ha demostrado que no está dispuesta a ocultar su relación por lo que presumió públicamente a Augusto tras aparecer juntos en en un evento y la prensa no tardó en cuestionar su nueva vida.

Así humilló y desestimó Adianez Hernández la depresión de Rodrigo Cachero

Adianez Hernández dejó claro que su mala relación con su ex llevaba bastante tiempo, incluso antes que participara en Survivor México.

“No es algo que acabe de pasar, es algo que ya lleva un rato, nada más que para ustedes, mediáticamente lleva muy poco tiempo, entonces eso es lo que ha causado gran ruido y todo. Yo desde antes de irme de ‘Survivor’ ya mi relación en mi casa ya se había terminado”, dijo.

Sin embargo, reconoció el engaño que cometió contra su esposo y manifestó el poco valor que tuvo para hablar.

“Sí, no tuve mucho valor para hablar en el momento, eso sí, y eso es algo que acepté desde el día uno, pero pues no pasó y nada, ya después hablamos él y yo, aclaramos las cosas, él entiende su lado, yo entiendo mi lado”, agregó.

Para remarcar lo feliz que es ahora aseguró que la vida continua y hasta contó que sus hijos conviven con Augusto, pese al escándalo.

“La vida sigue y hay que continuar, ¿quieren que se los presente?, se los presentó, él es Augusto… No hay necesidad de estarlo poniendo, pero tampoco es algo que me esté escondiendo ni nada, mis amigos lo conocen, mis amigos saben también toda la historia, mis hijos lo conocen, entonces creo que no tenemos por qué seguirle dando más vueltas a esto”, mencionó.

Hernández no está dispuesta a permitir que la sigan humillando públicamente y resaltó que fueron Cachero y Larisa los que dieron a conocer la noticia, por lo que no callará más.

“Yo no abrí esta puerta, la abrió Rodrigo, la abrieron ellos, y yo simplemente contesté porque yo estoy con la cabeza en alto, yo no tengo nada que esconder”, aclaró.

De igual manera, se refirió a la presunta depresión que está padeciendo Cachero a causa de sus engaños, y dejó a más de uno sorprendido al desestimarla.

“Yo con él hablo perfectamente, y tan bien lo veo que le puedo dejar a mis hijos de vez en cuando, si estuviera en una fuerte depresión no podría cuidarlos”, remató.