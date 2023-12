¡Sufrió desde los 30 años! La enfermedad que llevó a Rosita Pelayo a estar en una silla de ruedas

El pasado 16 de diciembre se confirmó el sensible fallecimiento de la actriz Rosita Pelayo a los 64 años, estro luego de vivir una dura batalla contra el cáncer de colon que le había sido diagnosticado en julio de este año.

Fue su amigo cercano, Jorge Zamitiz, quien dio a conocer que Rosita Pelayo había fallecido a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, ahora conocido como ‘X’: “Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré donde y cuando será los servicios fúnebres”.

Tras darse a conocer su padecimiento, Rosita Pelayo habría ofrecido una entrevista a ‘Ventaneando’ donde exhibió una fuerte polémica con Alberto Estrella, tras pedir la devolución de su inversión en una cafetería que se encuentra en el teatro del actor ‘Círculo Teatral’, esto para poder costear su tratamiento contra el cáncer.

Rosita Pelayo fallece tras diagnosticarle cáncer de colon. Instagram: @pelayorosita (Instagram: @pelayorosita)

Sin embargo, el dinero no fue devuelto, lo que trajo la conversación a la mesa nuevamente, luego de que los usuarios, recordaran a Alberto Estrella, que le había ‘robado’ a Rosita Pelayo, quitándole la oportunidad de disponer de un dinero que le ayudaría a la actriz.

Pero el cáncer de colon no fue la única afección que tuvo que enfrentar la actriz de ‘¡Cachún Cachún Ra Ra!’, pues con poco más de 30 años, Rosita Pelayo vivió un cambio en su vida que la llevaría a una silla de ruedas.

También te podría interesar: “¡Este infeliz le robó sus ahorros!”: señalan a famoso actor de aprovecharse de Rosita Pelayo

El padecimiento que llevó a Rosita Pelayo a una silla de ruedas

Fue Gustavo Adolfo Infante quien habría dado los primeros detalles del ingreso de Rosita Pelayo al hospital, cuyo diagnóstico se había mantenido en estado de ‘reservado’ sin embargo, se dice que la actriz de 64 años había llegado a urgencias a consecuencia de sus quimioterapias:

“Ella llegó al hospital por una hemorragia producida por las quimioterapias para tratar un cáncer que tenía”, declaró Horacio Villalobos.

Pero el cáncer, no fue la única enfermedad que tuvo que enfrentar Rosita Pelayo, pues cuando apenas vivía sus 30 años, la actriz fue diagnosticada con artritis reumatoide una enfermedad degenerativa que la acompañó hasta sus últimos días y de la que ella misma aseguró que le había arrebatado la sonrisa.

Rosita Pelayo Instagram: @pelayorosita (Instagram: @pelayorosita)

Contó que sufría fuertes dolores que la llevaron con distintos profesionales de la salud y homeópatas que no encontraron nada hasta que finalmente supo que padecía artritis reumatoide.

“Me la diagnosticaron cuando yo tenía 30 y tantos, se me dormían un poco las manos, además de eso, ya tenía dolores de articulaciones, que me traté con 20 mil doctores, homeópatas, etc.”.

Reveló que tras ser diagnosticado, los doctores le dieron esperanza, alegando que estaba a tiempo y que no sería tan grave, pero que había empeorado.

“Ya se me empezaba a entumecer el empeine y los pies” y reveló: “Un día en mi casa, de repente voy caminando y siendo como se entumecen mis plantas de mis pies y no podía caminar”.

Además, confesó que verse en el espejo no era igual, pues, su cara se había deformado debido a la cortisona que le fue suministrada: “Estaba muy enojada, perdí la sonrisa, no podía ser divertida, ya no…”, esto se mantuvo durante un periodo de tiempo hasta que encontró una salida en su monólogo ‘¿Cómo darle sentido a tu vida?’, que le ayudaban a tener una entrada de dinero, pues ya no era contratada en televisión.

También te podría interesar: ¿Cuál fue la causa de muerte de Rosita Pelayo?

¿Qué es la artritis reumatoide?

La artritis reumatoide es una enfermedad degenerativa que provoca inflamación en el cuerpo y, por lo tanto, dolor general en las articulaciones, aunque no se conocen las causas exactas de este padecimiento, se relaciona con la obesidad, tabaquismo, contaminación, además que las mujeres son más susceptibles a contraerla.

Entre sus síntomas se encuentran: dolor crónico, rigidez, sensibilidad, calor e hinchazón articular. Además, puede dificultar el movimiento y las actividades cotidianas.

Esta enfermedad puede afectar otros órganos del cuerpo como el corazón, los pulmones, los nervios, los ojos y la piel.