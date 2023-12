“¡Este infeliz le robó sus ahorros!”: señalan a famoso actor de aprovecharse de Rosita Pelayo

La tarde del 16 de diciembre, se confirmó el sensible fallecimiento de Rosita Pelayo a los 64 años, tras una larga batalla con su salud debido a complicaciones con el cáncer de colon y otros padecimientos que le habrían sido diagnosticados desde 2007, entre ellos artritis reumatoide.

La famosa actriz había sido hospitalizada desde el viernes por la tarde, según informes de Gustavo Adolfo Infante, quien habría referido que el diagnóstico era reservado, sin embargo, el estado de salud de Rosita Pelayo ya era grave, pues mencionaron que ya no escuchaba, ni se movía, pero que todavía podía entender lo que le decían.

Rosita Pelayo fallece tras diagnosticarle cáncer de colon. Instagram: @pelayorosita (Instagram: @pelayorosita)

En julio de 2023, Rosita Pelayo, fue diagnosticada con cáncer de colon, llevándola a pasar la última etapa de su vida en tratamientos de quimioterapias, esto sumado a que, tras vivir con artritis reumatoide desde los 30 años, esto la habría llevado a estar en silla de ruedas, siendo un desgaste emocional y físico para la también bailarina.

Quien se encargó de dar la sensible noticia del fallecimiento de quien diera vida a ‘Rocío’ en ‘’Cachún Cachún Ra Ra!’, fue su amigo cercano, Jorge Zamitiz quien escribió a través de su cuenta de Twitter: “Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré donde y cuando será los servicios fúnebres”.

Tras muerte de Rosita Pelayo, surge polémica con Alberto Estrella

Pasaron pocos instantes del anuncio de la muerte de Rosita Pelayo cuando se revivió una fuerte polémica entre ella y el famoso actor de telenovelas Alberto Estrella, quien se ganó una serie de comentarios e insultos en redes sociales tras haber sido acusado de robarle todos sus ahorros a la actriz de 64 años.

La polémica entre Rosita Pelayo y Alberto Estrella comenzó en agosto pasado, cuando la actriz pidió disolver su asociación de una cafetería ubicada en el teatro Círculo Teatral, en la Condesa, del que, por cierto, él es dueño, para que ella pudiera costear su tratamiento contra el cáncer.

Ante la serie de acusaciones, distintos medios de comunicación pidieron al actor esclarecer las declaraciones de Rosita Pelayo, a lo que contestó: “Rosita no es socia del proyecto Circulo Teatral, es de una parte”. y explicó que había que pasar por diferentes procesos para que el dinero le fuera devuelto, y señaló:

“La inversión de Rosita ‘vence hasta enero del 2024′ y no vamos a penalizarla ni hacer ninguna situación legal, pero es dinero que en una administración como Soluciones de Crecimiento tienen destinada de diferentes maneras. Yo no tengo injerencia en eso, si por mí fuera decía ‘Rosita, ahí está la devolución’, pero no es así, esto lleva un proceso”.

Rosita Pelayo junto a grandes actores Instagram: @pelayorosita (Instagram: @pelayorosita)

A su vez, Alberto Estrella explicó Patricia Villafuerte, directora Soluciones de Crecimiento Empresarial y amiga de Rosita Pelayo se había mantenido en contacto con ella para intentar encontrar una solución, por último comentó: “Hay que saber dividir la amistad de los negocios; Rosita no los hizo conmigo. La estimo mucho, pero hay un contrato estipulado”.

Las críticas a Alberto Estrella tras polémica con Rosita Pelayo

Tras darse a conocer la muerte de Rosita Pelayo, usuarios ocuparon las redes sociales para tundir al actor mexicano de 61 años, Alberto Estrella, tras señalarlo de aprovecharse de la actriz y quitarle sus ahorros, impidiendo que los utilizara para su tratamiento.

“Qué mal que se hagan locos con los tratos y negocios”, “Este infeliz Le robó sus ahorros a rosita, con engaños haciéndole creer que sería una inversión”, “Pues Alberto estrella debe recordar que como la ve se verá, nadie sabe que sucederá en el futuro y con esos sentimientos tan negros el destino lo va a alcanzar muy pronto”.