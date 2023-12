El pasado sábado 16 de diciembre, el cantante y compositor Raúl Alejandro Ocasio Ruiz mejor conocido como Rauw Alejandro ofreció su segundo concierto en el Coliseo de Puerto Rico como parte de la gira “Club Saturno: El Último Party”, el cual contó con la participación de Ivy Queen y Bad Gyal como artistas invitadas.

Bad Gyal rechaza a Rauw Alejandro en pleno concierto

Sin embargo, minutos después de que finalizara dicho show, por medio de redes sociales comenzaron a viralizarse una serie de videos donde se puede observar a la cantante española Bad Gyal quien se mostró incómoda tras las insinuaciones que le hizo Rauw Alejandro en pleno concierto, mientras cantaban el tema ‘Zorra’ que tienen en conjunto.

Debido a que Rauw Alejandro intentó perrear con la intérprete de ‘Fiebre’, quien lo rechazó al instante, a lo que el puertorriqueño respondió, “Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé” , a lo que Bad Gyal dijo, “No, no, a mí que me involucren, que hay muchas nenas guapas por aquí”, por lo que el cantante comentó, “¿Involucren en qué?. Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?”.

Tras varios segundos, Bad Gyal respondió de forma tajante y tomó el micrófono para decir, “Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y los voy a dejar con el Rauw para que siga con su fiesta”, dijo la intérprete española.

Dichos clips se viralizaron en redes sociales y alcanzaron el millón de reproducciones en un par de horas, a lo que cientos de internautas aplaudieron la reacción de Bad Gyal puesto que Rauw Alejandro quería bailar con ella sin tener su consentimiento, “A Bad Gyal se le notaba incómoda después de que Rauw le pidiera perrear”, “Rauw creyó que Bad Gyal se prestaría para darle celos a Rosalía” y “Rauw Alejandro debe de aprender a respetar a las mujeres”.