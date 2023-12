Yailin La Más Viral reacciona a foto donde sale con el rostro golpeado

Ayer, miércoles, se viralizó en las redes sociales una imagen de Yailin donde aparecía con el rostro golpeado, provocando que las personas especularan que se trató de una golpiza que le propinó su pareja actual, el rapero 6ix9ine.

La cantante dominicana aseguró que aunque no le gusta dar explicaciones, una persona con la que no quiere trabajar más fue quien reveló la foto.

“El caso es que pasó un accidente con Dany (6ix9ine). Salimos de discoteca, pero eso como no salió a la luz y todo fue algo chili, para no preocupar no dije nada. Esas fotos (que salieron a la luz) las tenía la persona esa que se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se le debe, no se le debe. A esa persona la tengo grabada”, contó “La Más Viral” en un video difundido en las redes sociales.

Yailin "La Más Viral" con el rostro golpeado (suministrada)

La también rapera dijo que la persona está “obsesionada” con ella y le está pidiendo dinero cuando ya le pagó por su colaboración. Asimismo, que cuenta con las pruebas necesarias para desmentirla.

“Pide $1,700 dólares, pero le estoy diciendo a esta persona, que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí. Tengo audio, tengo todo”, sostuvo.

La dominicana aseveró que ya le pagó todo desde hace tres meses.

“Sube eso como para hacerme la maldad. Si ya yo no quiero trabajar contigo, supéralo mija ya”, agregó.

Alegadamente, se trata de su exestilista, Jeanetta Acosta.

Al momento, Acosta no ha emitido una reacción al respecto. No obstante, durante la mañana de hoy compartió una imagen en su historia de Instagram que leía: “Hay cosas que el dinero no puede comprar. Como los modales, la moral, la inteligencia y la clase”.