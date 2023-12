Poncho De Nigris enciende internet por polémico podcast y Lorena Herrera lo frena

Desde “Parejas Disparejas”, el empresario y actor, Poncho De Nigris, junto a su esposa Marcela Mistral, conversan sobre las relaciones amorosas y recientemente se enfocaron en el matrimonio, así como el salario de ambos y cómo esto puede influir en la percepción del otro, algo que desató polémica en Instagram cuando De Nigris compartió un extracto del podcast que transmiten por Youtube.

El exparticipante de “La casa de los famosos” aseveró las mujeres necesitan un hombre “chingón” a su lado, y para admirarlo, “chingón en todos los ámbitos que lo rodea”, pero afirmó que “lo corren del trabajo, deja de ser admirado porque en cierto tiempo que le eche ganas, sino llega a producir más para mantenerla contenta a la mujer, a la casa o a los hijos deja de ser admirado”.

Sin embargo, Marcela trato de aclararle que esto no es del todo cierto a menos que él sea alguien poco proactivo y por el contrario no busque la forma de superar su mala racha. “Existen tres perfiles de hombres: Hay gente como tú (Poncho), que le pasa algo y se levanta al chingo; y hay gente que no, que se tira a la hueva y la mediocridad, a jugar Nintendo. Y el tercero, que le va mal, le echa ganas pero no le va bien, pero ¡qué poca gente (la) que te abandona!”, explico la comunicadora social.

Él siguió insistiendo: “Cuando la mujer gana más que el hombre lo ven como un pendejo. Van a admirar a un hombre que gana más que ella, que la cuide, que la proteja, la tenga bien atendida y que la mantenga. Eso es ley de vida y ley de hombres y mujeres, porque así es. Entonces, si a mí me empieza a ir mal, tú me vas a dejar de admirar, vas a decir este pendejo, es un huevón. Pero en el hombre es obligación porque nacimos con esa educación de mantener a la mujer y que no le falte nada”.

Ante estas declaraciones, la actriz Lorena Herrera dejó su punto de vista en la caja de comentarios de la publicación: “Jamás he dependido de un hombre, y aunque en el pasado tuve parejas con mucho dinero que me decían que ellos me mantenían, jamás lo acepte, amo mi trabajo, tener lo mío, ser independiente y valorar lo que tengo porque mi trabajo me ha costado. Principalmente, admiro a un hombre por su inteligencia emocional, que es con lo que principalmente me relaciono, con sus emociones y corazón. ¡Jamás estaría con un hombre por qué me mantenga!”.

Poncho no dudó en también apoyar su comentario: “@lorenaherreraoficial eso fregona Con razón ❤️”. Pero las opiniones de los internautas estuvieron dividida, ya que muchos apoyaron a Poncho, mientras que otros cuestionaros a quienes dejaban a sus parejas solo por ganar menos que ellos.