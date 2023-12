Ésta es la mini serie de suspenso que te sacará de tu zona de confort si estás harta de lo mismo

Si eres amante de las series de suspenso pero no tiene suficiente tiempo para ver producciones demasiado extensas ni esperar meses o años para el estreno de nuevas temporadas, esta mini serie será una gran opción para agregar a tu lista de “cosas que ver el fin de semana”. Lo mejor, es que su trama sale de lo mismo de siempre por lo que te sacará de tu zona de confort.

Se trata de Asesinato en el fin del mundo (A Murder at the End of the World) y es protagonizada por la ya icónica Emma Corrin (quien dio vida a la princesa Diana en The Crown)

La serie corre a cargo de Brit Marling y Zal Batmanglij (The OA en Netflix), quienes en siete episodios mantienen al espectador sin pestañear mientras intentan develar un misterio retorcido lleno de más preguntas que respuestas.

“Darby descubre el refugio secreto dentro del refugio. En el pasado, ella y Bill se encuentran cara a cara con Silver Doe Killer. Darby se enfrenta a su sospechoso sólo para descubrir que las cosas cambian y se forma una alianza inesperada, hasta que alguien más muere y su propia vida se ve amenazada”, reza la sinopsis oficial.

Este se centra en Darby Hart (Emma Corrin), una detective hacker de 24 años conocida como “Gen Z Sherlock Holmes”, que es invitada a asistir al retiro secreto de un multimillonario solitario después de publicar una memoria sobre crímenes reales en las que narra cómo ella y su entonces novio Bill Farrah (Harris Dickinson) resolvieron una serie de asesinatos cuando eran adolescentes.

Desde los dos primeros episodios de la serie, titulados “Homme Fatale” y “The Silver Doe”, los creadores preparan a la audiencia para entrar de lleno a la acción con un escenario para la investigación de Darby.

Para ello, recurren a una narrativa saltando de un lado a otro en el tiempo para mostrar cómo creció visitando escenas del crimen como hija de un forense antes de formar equipo, lo que hace que la trama sea tan atractiva desde el inicio.

Lista de personajes principales

Emma Corrin interpreta a Darby Hart, una joven que creció asistiendo a escenas del crimen con su padre forense, quien la ayudó a reconstruir la causa de la muerte a partir de las pistas dejadas en el cuerpo de la víctima. Más tarde, comenzaría su propia investigación sobre los asesinatos de mujeres no identificadas en todo Estados Unidos, que formó la base de su primer libro: The Silver Doe. Esto llama la atención del multimillonario tecnológico Andy Ronson, quien invita a Darby a un retiro para mentes brillantes en un lugar muy remoto.

Brit Marling interpreta a Lee, una hacker que se ganó una considerable reputación en Internet por su trabajo. Sin embargo, todo eso cambió cuando la ‘doxxed’, un término para referirse a cuando la información personal de un individuo se hace pública en contra de su voluntad. Después del ataque, Lee se casó con el multimillonario tecnológico Andy Ronson y se convirtió en una figura misteriosa y solitaria.

Clive Owen interpreta a Andy Ronson, un multimillonario tecnológico que quiere resolver los mayores problemas que enfrenta el planeta. Para empezar, convoca a un grupo de personas destacadas a un retiro remoto, que espera ayude a generar algunas respuestas muy necesarias.

La serie ha sido nominada a los Critics Choice Awards en la categoría de Mejor Serie Limitada. La puedes ver en Hulu, Star+ y Disney+, dependiendo de la región en la que te encuentres.