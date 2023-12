Minnie West revela la verdadera causa de muerte de su madre Amparo Serrano

Amparo Serrano, empresaria y diseñadora mexicana que logró alcanzar la fama gracias a su marca ‘Distroller’ falleció el 12 de agosto de 2022 a los 54 años de edad tras sufrir un trágico accidente en su hogar. La noticia de su muerte causó gran dolor entre sus seguidores, en especial en su familia.

Ahora ha sido su hija Minnie West quien ha decidido hablar sobre el trágico momento que tuvo que vivir, el cual en un principio se aseguraba que había ocurrido tras caer de su sillón elevador.

Minnie ha atravesado un duro proceso de sanación, por lo que ha estado alejada de las redes en algunos momentos y hasta tomó la decisión de abandonar su carrera como actriz.

Minnie West contó el doloroso momento de la muerte de su madre

Durante entrevista para el podcast ‘La magia del caos’ de Aislinn Derbez, Minnie contó cómo fue realmente el accidente que dejó sin vida a su madre frente a ella, pues si bien murió tras caer de una altura, no fue realmente de su sillón elevador.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal y las únicas que la vimos caer fuimos mi sobrina de cinco años y yo. De ahí obviamente yo me baje corriendo, llegó mi hermana; tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre con un trapo, llamar al 911, llamar a las personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia”, dijo.

De igual manera, confesó que no esperaba reaccionar de la manera en que lo hizo, pues siempre pensó que un momento así la dejaría sin reaccionar, sin embargo, intentó hacer todo lo que pudo para salvar a su madre, pero también para resguardar a su sobrina.

“Ahí fue cuando noté qué cabrón, como reaccionas en una situación en la que (...) no sabes hasta que te pasa. Yo siempre pensé que si veía a alguien caerse, si algo pasa o si alguien se empieza ahogar, me frikeo, pero no. Intenté hacer todo lo que pude, me torturé durante muchísimo tiempo y eso es parte de mi enojo, por si pude haber hecho algo más, pero todos los doctores me dijeron que no había nada más que hubiera podido hacer”, continuó.

Te recomendamos: Minnie West se interna en el psiquiátrico y deja claro que con la salud mental no se juega

West dio a conocer cuál fue el verdadero motivo que la llevó a renunciar a su faceta como actriz y es que en medio de las declaraciones legales, le tocó actuar cómo fue la caída de su madre por exigencias de las autoridades, situación que le afectó emocionalmente.

“Para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón. Cosa por la cuál después no quise regresar a ser actriz tampoco porque literal, para marcarlo que no fue un... en un momento llegué a pensar ‘¿Cómo? Hay una posibilidad de que piensen que fui yo, que la empujé o qué” cuando solo se resbaló y se cayó”, agregó.

Asimismo, su sobrina de apenas cinco años tuvo que dibujar como fue la muerte de su abuela, pese a tener que volver a revivir el trauma a su corta edad.

“A mí sobrina la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado y tengo ahí el dibujo: es mi mamá cayendo del balcón, que no tenía barandal en esa parte porque lo estaban arreglando, mi mamá cayendo así hasta que cae en el piso y ya tiene alas, ese es el dibujo de mi sobrina de cinco años” relató.