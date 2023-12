Malcolm In The Middle: así fue el inesperado reencuentro entre Frankie Muniz y Bryan Cranston

“Malcolm In The Middle” fue de las series de principios de los 2000 que marcó la infancia de muchos, por ese motivo, el que Frankie Muniz se reuniera con Bryan Cranston generó tanto revuelo en las redes sociales.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta varios factores por los que este reencuentro ha sido tan emotivo para muchos. El actor que dio vida a Malcolm se alejó de la actuación para dedicarse a las carreras de coches, pues era una de sus pasiones.

Poco después se dedicó a la música, pero en 2017 se dio a conocer que Frankie Muniz había perdido la memoria, en concreto perdió varios recuerdos de su infancia, por lo que no recordaba prácticamente nada sobre haber filmado “Malcolm In The Middle”.

También te puede interesar:

‘Malcolm el de en medio’ se convierte en piloto de Nascar

Actor de Breaking Bad anuncia la fecha en la que se retirará de la actuación

Frankie Muniz recuerda que el primer episodio de Malcom cumple 23 años: ¿Cómo luce el elenco en la actualidad?

¿'Malcolm In The Middle’ podría tener una continuación?

Podría no ser casualidad el reencuentro de Malcolm y su padre Hal (Frankie Muniz y Bryan Cranston, respectivamente), ya que este 2023 se ha hablado mucho de una posible continuación de “Malcolm In The Middle”.

Fue en una entrevista para el programa de Andy Cohen, que Bryan Cranston habló de su retiro de la actuación y mencionó que antes de despedirse de su carrera, le gustaría hacer algo relacionado a esa serie.

“Sí, yo diría que en una escala del 1 al 10, es un 8 la posibilidad de que hagamos una reunión, película o algo. Y sí, hemos estado trabajando en conceptos de historia, argumentos y cosas de ese estilo”, detalló el actor que dio vida a Hal.

Así que el reencuentro de Frankie Muniz y Bryan Cranston podría ser una manera de medir el interés del público. Este encuentro se dio en un restaurante, donde el veterano actor estaba cenando con varios amigos y familiares, y también se encontraba su coestrella de “Breaking Bad”, Aaron Paul.

La cara de emoción de Bryan Cranston al ver a Frankie Muñiz lo dice todo. Melancolía al 100%🥺

Una de las mejores series #MalcolmInTheMiddle pic.twitter.com/QP4DcVHvAd — Pαɱ🎬🎥 (@la_pamelore) December 12, 2023

Entonces, Frankie Muniz entrase acerca a su mesa cargando una caja mezcal de “Dos Hombres”, la marca de Bryan Cranston, y le dijo: “Hey, ¿me puede firmar esto?”

El actor se emocionó mucho al ver a su hijo de la ficción y le dio un abrazo. Se sabe que durante la época en la que Muniz se quedó sin memoria, Cranston lo llamaba regularmente y le contaba lo bien que se la pasaban grabando “Malcolm In The Middle”.