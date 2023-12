La Casa de los Famosos 4: Esta sería la lista de participantes que se mudan al reality

La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los realitys más vistos ante las polémicas que generan las distintas personalidades en medio de la convivencia. Algunos se convierten en lo más amados y otros en odiados, tras salir a flote la verdadera personalidad.

Ahora Telemundo alista todo para lo que será la cuarta temporada del programa que augura nuevamente en ser de los más vistos de la televisión. Son muchos los que comienzan a preguntarse sobre quienes integrarán la casa más famosa.

Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson han sido las grandes ganadoras de las temporadas anteriores y ahora un nuevo famoso buscará replicar el éxito de estas mujeres que se ganaron a pulso el gran premio millonario.

Filtran la lista de los presuntos participantes de La Casa de los Famosos 4

Luego que Telemundo confirmara a Lupillo Rivera como el primer famoso en unirse a la cuarta entrega pautada para el martes 23 de enero del 2024, ha aparecido en redes sociales una presunta lista de lo que se esperan que sean los próximos integrantes que convivirán encerrados por más de tres meses.

Un total de 23 famosos quedarán expuestos día y noche frente a las cámaras, por lo que el drama es uno de los grandes protagonistas y esta nueva edición promete dar de qué hablar.

Otros de los famosos que han sido confirmados por Telemundo son la actriz, Thalí García, el colombiano Gregorio Pernía y la bomba sensual Maripily Rivera.

A través de ‘X’ La Comadrita, ha lanzado una lista de los presuntos artistas que están en la lista de próximos confirmados para LCDLF4, entre ellos estarían Candela Márquez, Sherlyn, El Jaguar, Lenny de la Rosa, Aaron Mercury y Leslie Gallardo.

Sin embargo, la lista es larga y faltan más nombres por revelar, aunque tocará esperar finalmente los anuncios de Telemundo para la nueva entrega del esperado reality.

La confirmación de Lupillo fue una de las más aplaudidas ante el cariño que se ha ganado durante su carrera como cantante y muchos esperan que de de qué hablar debido a los conflictos que vive su familia y su presunta relación con Belinda.

“Ya tenemos nuestro PRIMER FAMOSO CONFIRMADO! 🔍 Mira como la jefa sorprendió a Lupillo Rivera en pleno restaurante. ¿Qué te pareció la sorpresa? 🎉 #LaCasaDeLosFamosos Gran Estreno en Telemundo: Martes 23 de enero 7PM/6C #LCDLF4″, escribieron en la cuenta de Instagram del canal.

Al parecer una de las famosas que no ha sido del agrado para los usuarios ha sido Maripily, quien ha recibido comentarios negativos, incluso antes de pisar la casa. Sin emabrgo, también hay quienes aseguran que podría ser la gran ganadora.

“La primera en salir...PR no la quiere”, “Maripily nos Dara lo que queremos peleas Dramas Amoríos y mucho más Arde Troya”, “Ella no me cae bien”, “Vamosssss para el back 2 back”, “Ella pondrá a valer ese programa”, comentaron.