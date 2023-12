¿Héctor Parra dejará la cárcel? Su hija cuenta cómo va la apelación del caso

Desde hace casi tres años, la vida cambió por completo tanto para el actor Héctor Parra como para su hija mayor Daniela, luego de que fue detenido para investigarlo por el delito de violación y corrupción de menores. Su víctima, pues su otra hija, Alexa Hoffman, quien lo acusó de abusar de ella desde los 6 años hasta los 14.

El artista fue tuvo un largo proceso judicial, que culminó en mayo de este año, cuando lo sentenciaron a 10 años y seis meses de cárcel por corrupción de menores. Daniela siempre lo ha acompañado en el proceso desde el día uno y quedó incrédula ante las señalaciones que tuvo su hermana en contra de él. Este lunes, 11 de diciembre, estuvo como invitada en el programa de Martha Patricia Castañeda, donde contó lo difícil que ha sido esta batalla y reveló en qué condición está ahora su progenitor.

La joven de 25 años le contó a Martha que siempre pensó que ella tendría que hacerse encargo del entierro de su padre cuando se muriera, de todos sus asuntos, pero jamás imaginó que tendría que defenderlo para liberarlo de la cárcel en la que su propia hermana lo metió. Esto le ha costado estabilidad emocional, psicológica y también económica, ya que vendiendo tamales está cubriendo todos los gastos para demostrar que su padre es inocente, a pesar de la sentencia.

Dudó de su padre

Daniela expresó que cuando se enteró de la detención de Héctor lo encaró: “Te conozco, pero necesito que me digas la verdad, ¿por qué están diciendo esto? Me lo juró; yo lo conozco, me lo juró viéndome a los ojos... me dijo: ‘Tú lo sabes, yo las amo con todo mi corazón, no les tocaría ni un pelo’, y lo sé”, le indicó a Martha.

Además, confesó que en un momento llegó a dudar de la inocencia de su padre y tomó terapias para buscar un balance en su vida: “Al principio también empecé a dudar, veía tantas cosas y, entonces, mi mente empezó: ‘¿Y si sí lo hizo y no me di cuenta? ¿y si a mí también me lo hizo y no me estaba dando cuenta?’... y ahí mi mamá me mandó a terapia; gracias a Dios retomé la serenidad porque de ver tantas cosas en los medios mi cerebro dijo ‘tal vez sí’, pero no, tuve que tomar terapia porque ya me estaban dando ataques de ansiedad, unas cosas horrendas que he pasado”.

Acotó que, de haber visto algún comportamiento extraño de su padre hacia su hermana, pues ella misma hubiera denunciado el delito, por el contrario, detalló que él era muy amoroso con ambas, y piensa que todo se trata de una alienación parental, pues al inicio del conflicto, la madre de Alexa, la actriz Ginny Hoffman, presuntamente, estaba molesta por el pago alimenticio y habría dicho que lo metería a la cárcel, palabra que cumplió.

¿Héctor saldrá pronto en libertad?

La joven detalló que tras todo el escándalo ella interpuso una demanda contra Ginny Hoffman, por omisión del delito, pues si su padre es culpable para la justicia, ella también, ya que “dijo que se había enterado cuando (Alexa) tenía 14 años, que cuando 16, que cuando tenía 13. (...) Ha cambiado muchas veces la versión, y cualquiera que fuera está cometiendo una omisión, porque no fue directo a la Fiscalía, para empezar, fue para una revista y (dijo) que se esperaría cuando a los 18 (años) de ella (Alexa). Eso es un delito, si te enteras de que le están haciendo algo a alguien tienes que ir directo a la Fiscalía porque, sino eres cómplice”.

Daniela manifestó que ella apeló la sentencia que tiene actualmente su padre: “Estamos en apelación... nos dieron fechas, la sala con los magistrados, se hizo la audiencia, mi papá habló en la audiencia, y ya que terminó la audiencia nos dijeron que en tres días tendríamos respuesta y al otro día nos envían el mensaje de que la sala se declaró incompetente para resolver y que tenemos que irnos a otra sala, otro día y que alguien más lo va a revisar. Y así estamos ahorita, esperando a que otra sala lo revise. (...) No pasa nada, no hacen nada... mi papá se convirtió en un preso político desde hace mucho tiempo”.