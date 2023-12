Daniela Luján habla por primera vez de la cancelación del Temach en su podcast “Envinadas”

La cancelación del Temach en el podcast “Envinadas”, ha dado mucho de qué hablar, y finalmente una de las conductoras, Daniela Luján, decidió hablar al respecto.

Muchos se sorprendieron cuando anunciaron que el influencer estaría en el siguiente capítulo de este podcast, que tiene un público mayoritariamente femenino, pues el hombre es conocido por expresar ideas machistas y erróneas sobre la mujer.

Así que, tras las exigencias de su público, “Envinadas” tomó la decisión de eliminar el video que habían grabado con el Temach, y poco más dijeron al respecto.

Daniela Luján pide pasar de página con el Temach

“Envinadas” es conducido por Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Luján, y poco a poco se han ido ganando un espacio en las redes sociales, que muchas mujeres consideraban seguro.

Las @envinadas borraron la publicación y entrevista con el #Temach, pero eso no quita que pensaron en 1er lugar que era buena idea invitarlo a su programa, a un espacio que es de mujeres invitan al vato más misógino y machista. ¿Valió la pena todos los seguidores que perdieron? pic.twitter.com/4o1iydB03U — Giancarlo▕⃝⃤ (@VoidGian) December 6, 2023

No obstante, cuando anunciaron que el Temach sería su siguiente invitado, muchas pegaron el grito al cielo, y entonces, empezaron a criticarlas a ellas también, pues todo el concepto del podcast no iba para nada con los lineamientos que comparte el influencer.

Por su parte, el Temach ha dicho que él no tocó temas de los que habla en sus redes, por lo que considera que fue una gran falta de respeto y de censura, así que sus fans también han condenado la cancelación.

“Escuchamos a nuestra comunidad y no hubo video”, expresó Daniela Luján sobre la cancelación del podcast con el influencer, y cuando le preguntaron de los temas que hablaron respondió: “Nunca se sabrá, ya no salió el capítulo porque escuchamos justo a nuestra comunidad y ya se perdió. No fue falta de respeto al tiempo de nuestro invitado ni nada, fue una decisión que se tomó y ya”.

Asimismo, Daniela Luján de manera seca y tajante aseguró que no tenía nada contra el Temach y solo fue una decisión que tomaron en base a las exigencias de su público, aparte de que no hablaron de temas profundos, fue puro “cotorreo”, aunque eso no fue lo que se vio en la filtración del podcast, donde el influencer aseguró que el rechazo de las mujeres incentivaba el acoso.