Yo Me Llamo: cuáles fueron las eliminaciones más ‘injustas’ y por las que la gente pelea todavía

Yo me llamo La imitadora de Rosalía generó fuertes críticas luego de su presetntación. / Foto: Instagram @yomellamo

Carín León, Shakira, Miguel Bosé y Luis Miguel compiten en la final de ‘Yo Me Llamo’, pero solo uno se llevará el premio de aproximadamente 46 millones de pesos. Ahora bien, no todos creen que ellos merecerían estar ahí sino otros competidores, que salieron, a su parecer, de manera injusta. Pero, ¿cuáles son y por qué la gente se desgañita por ellos todavía?

Estos son algunos de ellos y la razón de su salida:

Los participantes de ‘Yo Me Llamo’ que salieron de manera ‘injusta’ según los televidentes

Cómo no, siendo uno de los más recientes, Ryan Castro. El imitador del reguetonero paisa, fue la última cuota urbana del programa, y si bien fue aplaudido y alabado por Pipe Bueno, no fue ni aprobado por César Escola ni por Amparo Grisales. El participante no se lo esperaba. Y eso, a pesar de que Carín León se había equivocado con la letra.

Asimismo, otra participante también fue muy cuestionada por su salida: la imitadora de Rosalía. Más bien cuya salida fue bastante celebrada y que se “habían tardado” en sacarla ya. Que si era muy rosquera con Amparo, que hasta cuándo se la tenían que soportar, que por qué nadie la eliminaba si era tan “mala”, etc. etc.

Dios bendito, Amparo es la persona más tocada de toda Colombia, nadie puede decir absolutamente nada que vaya al contrario de su pensar, porque se ataca y lo toma exageradamente personal, ay, pero vaya alguien y le diga algo de Rosalía porque se le van las good vibes. #YoMeLlamo — Kedaospa (@Kedaospa19) December 6, 2023

Que todo era “amor y paz” desde que ella se había ido, aunque quedaba Shakira, que todavía la critican por no bailar como la original (para eso se necesitan años, pero años de práctica).

Por otro lado, por quien también pelean mucho es por Gilberto Santa Rosa, sabiendo que se quedaba Shakira. Que si bien no se sabía partes de una canción que interpretó, tildaron al jurado de “manipulador” y “aburrido” por sacar al imitador del salsero.

Ahora bien, ¿qué le falta a cada finalista y qué es lo que tiene para ser merecedor del premio?