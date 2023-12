El arrepentimiento que Ángela Aguilar confesó y que le valió críticas

La cantante Ángela Aguilar, al parecer, terminará el año con otra controversia, tal como lo hizo en el 2022 cuando publicó en su Instagram una foto apoyando a la selección de Argentina durante el Mundial de fútbol, en la que aseguró que es 25% de ese país, pero no lo iba a explicar porque no lo iban a entender. Esto fue suficiente para hasta el día de hoy le reprochen tal mensaje en cada publicación que hace en sus redes sociales.

La hija menor de Pepe Aguilar cerró el 2023 como imagen principal de la revista Cosmopolita este mes. Donde posó y dio una entrevista en la que habló de su transformación y que lo que más desea para ella y el resto de las personas es “paz”. Ella grabó un corto video en el que respondió unas preguntas bastante amenas, pero una de sus respuestas causó revuelo, nuevamente.

En la dinámica Verdad o smarthphone, la artista reveló alguna de sus aspectos personales. Afirmó que cada vez que toma una ducha canta a todo pulmón “La gata bajo la lluvia”, y que el momento más vergonzoso en sus 19 años ha sido cuando debutó en un palenque, pues su falda comenzó a bajarse lentamente y esto fue lo que acaparó la atención de los medios de comunicación y no su trabajo.

También reveló que sí se ha valido de su fama para tomar ventaja, pero no se trata para algo relevante, pues explicó que en donde está su rancho, hay una venta de tacos y pues siempre el pide al dueño que el aparte unos de carne, porque son los primeros que se acaban.

Sobre sus defectos confesó: “No encuentro mi yo entre el artista y la persona. Es muy difícil manejar mi ego a través de los halagos de la gente y a través de que todo el mundo me dice que sí cuando en realidad prefiero tener la verdad”. Pero, esto no fue lo único que impactó, pues rápidamente cambió el tema para acotar que “otro defecto es que me crece rapidísimo el pelo y si no me lo corto, me parezco a Dora, la exploradora, porque se me hace súper hinchado”.

Cuando le preguntaron cuál era el arrepentimiento de la semana, todos esperaban una respuesta contundente, pero Ángela solo atinó a decir que se arrepintió del color de uñas que eligió y que su estilista fue a la última persona que le escribió ese día para cambiar el “tono feo” que se puso en las uñas.

Además, que acotó que cuando quiere zafarse de una situación solo atina a poner de excusas a sus padres: ¡Ay es muy tarde! o ¡mi mamá no me deja!. Es por esto que la caja de comentarios no dudaron en rayarla: “Así o más aburrida”, “así o más whitexican”, “Cómo cuando tu arrepentimiento en la vida es el dolor de uñas…. #loquecallamoslaswhitexicans”, “respuestas de Chavitas de secundaria”. “Que pesadita”, “El que te crezca el cabello es un defecto? Válgame!”. En esta oportunidad, los Aguilar optaron por ignorar los mensajes.