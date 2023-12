“Imitando ya a su mamá”: Cazzu posa junto a su hija y así de grande está la “mini jefa”

Cazzu y Christian Nodal se convirtieron en padres el pasado 14 de septiembre con la llegada de su hija Inti y aunque han decidido no mostrar su rostro en redes sociales, cada tanto cuelgan fotos de sus paseos y sus momentos familiares.

Los cantantes más comentados del momento están viviendo a plenitud su faceta como padres y pareja, por lo que se les ha visto posar en distintas alfombras rojas y viajes, donde han presumido sus nuevas vidas y se han llenado de elogios por la transformación que han tenido tras ser padres.

Si bien, ambos no han revelado la identidad de la pequeña, Cazzu se encargó de presumir lo mucho que ha crecido la pequeña a casi tres meses de su nacimiento y llenó de ternura a sus fans.

La foto de Cazzu junto a su hija que muestra lo grande que está Inti

El pasado miércoles Julieta Cazzucheli, como es el verdadero nombre de la rapera, compartió en sus historias de Instagram una imagen que enamoró a sus fans admiradores, pues se puede ver a ella posando con Inti frente a un espejo y sentada en la orilla de la cama.

La hija del ranchero se puede ver sentada en las piernas de su madre y se trata de la primera postal en donde muestran su cuerpo completo, aunque Cazzu tapó su rostro con su mano para evitar su exposición en las redes.

Lo que si se pudo apreciar es lo mucho que ha crecido la bebé, pero la argentina no se escapó de las criticas por seguir manteniendo su rostro oculto, pues hay quienes consideran que si no quieren mostrarla no publican ninguna foto.

“Que mala honda que le tapes la carita. Entonces no publiques nada. No queremos ver los tatuajes”, “Se ve que es hermosa, pero ellos siguen ocultándola”, “Ay que poco, no la muestran, pero si les gusta generar contenido con ella”, han comentado.

Pese a ello, sus fans no tardaron en llenarlas de elogios a ambos y en resaltar un particular gesto de Indi con sus dedos al levantarlos y aseguran que comienza a lucir como su madre.

“Ala ya tan chiquita y haciendo esas señas”, “Copiando los gestos de su madre desde ya jajajjaa”, “Imitando ya a su mamá”, “La mini jefa”, agregaron.

Cazzu y Nodal se han sumado a la lista de famosos que deciden no mostrar a sus hijos debido a todo el hate que reciben por parte de algunos usuarios en las redes, por lo que prefieren resguardar su privacidad y no exponerlos desde bebés a los comentarios negativos.