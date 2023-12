Fiscalía detiene a mujer que robó la casa de Consuelo Duval en Cuajimalpa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó de la detención de Lissandra “N”, por su probable participación en el robo a la casa de la actriz Consuelo Duval, ocurrido la noche del 5 de diciembre en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con los primeros reportes de la FGJCDMX , Lissandra “N” fue detenida por policías preventivos en posesión de joyería diversa, dinero en efectivo y otros objetos que la actriz reportó como robados.

Posteriormente el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa ordenó la intervención de detectives de la Policía de Investigación (PDI) para obtener datos con posibles testigos, inspeccionar el lugar y llevar a cabo la búsqueda de cámaras de vigilancia públicas y privadas.

Asimismo, la Fiscalía detalló que solicitó a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en las materias de fotografía, criminalística y valuación, llevar a cabo los dictámenes correspondientes.

“Desafortunadamente el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regrese de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros en complicidad con otras dos personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental”.

— Denunció Consuelo Duval en sus redes sociales.