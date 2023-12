Dormir sola también es una elección: actrices como Emma Watson lo prefieren por estas razones

Las estrellas felices con su vida sin un hombre cada vez son más. Por diferentes motivos, famosas de diferentes edades han asegurado que su convivencia con el sexo opuesto ya no les importa.

Al contrario, todo eso había pasado a un último plano y valoraban mucho más estar solas. Emma Watson, Charlize Teron, Sharon Stone, Drew Barrymore, Diane Keaton y Jane Fonda son algunas.

La última en unirse a este grupo es Linda Evangelista. De acuerdo a Telva, la exmodelo declaró a The Sun que ya “no le interesa” estar con un hombre y no ha tenido una cita desde el año 2016.

“Ya no quiero acostarme con nadie. No quiero oír a nadie respirar a mi lado en la cama”, comentó. Asimismo, insistió no querer saber nada de hombres excepto por su hijo con François-Henri Pinault.

Los motivos por los que algunas famosas prefieren estar solteras

Aunque la estrella de las pasarelas cree tener un trastorno obsesivo compulsivo y eso influye en su toma de decisiones, hay varias las razones por las que las celebs ya no quieren dormir en pareja.

Según Telva, el primer motivo por el que una mujer decide estar sola es por independencia . El hecho de no vivir con alguien les permite determinar sus pasos y planes sin tener que consultar con nadie.

La segunda gran razón es por flexibilidad . Y es que el estar libre de compromisos con un hombre les deja reaccionar de manera más adaptativa a los acontecimientos o cambios que puedan surgir.

Muchas mujeres también deciden dormir sin compañía por autocuidado . El vivir solas hace que el escaso tiempo libre que tienen durante la semana se lo dediquen a cuidarse y el disfrute personal.

Algunas famosas prefieren dormir solas para tener un mayor autocuidado | (Pexels)

Por último, de acuerdo al medio, una dama también puede preferir estar solas para reducir el sufrimiento emocional por desamor . De seguro sufrirán por algo, pero no será por un hombre.

Cabe resaltar que la decisión de vivir y dormir solas a veces es una etapa. Luego de un tiempo, puede que alguna de estas artistas quiera disfrutar nuevamente de los beneficios de vivir en pareja.

En tanto, siguen disfrutando al máximo de su independencia, dedicándose todo su tiempo libre y durmiendo mejor y más relajadas que nunca en sus enormes camas sin hombre que las perturbe.